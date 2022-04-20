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Самбист из Абхазии занял первое место на всероссийских соревнованиях

Самбист из Абхазии занял первое место на всероссийских соревнованиях

XXXI традиционные соревнования по самбо среди юношей и девушек прошли с 16 по 18 апреля в Петропавловске-Камчатском. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Самбист из Сухума Вагид Гилязетдинов занял первое место на всероссийских открытых соревнованиях в Петропавловске-Камчатском, сообщил Sputnik вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.Абхазский спортсмен завоевал золото в весовой категории до 30 килограммов, одержав пять побед. Отмечен был и старший тренер сборной Абхазии Роберт Новоян - ему вручили специальный приз "За Волю к Победе".XXXI традиционные соревнования по самбо среди юношей и девушек прошли с 16 по 18 апреля и были посвящены памяти ветерана Камчатского спорта Утенышева.В турнире приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России, а также команда Абхазии.

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