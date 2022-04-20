https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/turbaza-minenkova-i-ampar-o-turisticheskom-potentsiale-abkhazii---1038726312.html

Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии

Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии

О том, как эффективнее можно было бы использовать туристическую отрасль в Абхазии, шла речь на радио Sputnik с членом экспертного совета Комитета по туризму и... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T09:15+0300

2022-04-20T09:15+0300

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Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии

Как отметила кандидат экономических наук Линда Ампар, согласно статистике, в последний год в Абхазии зафиксирован значительный рост турпотока. "Но если говорить об эффективности, то мы сами должны соответствовать определенным условиям. Чтобы повысить эффективность, в первую очередь мы должны обратить внимание на инфраструктуру и на индустрию гостеприимства", – сказала Ампар. Эффективность туристической отрасли связана с большим количеством критериев, отметила Вера Миненкова. "В конечном итоге развитие туризма всегда должно приводить к социально-экономическому развитию территории. Мы всегда в этом отношении говорим о занятости населения в туристско-рекреационном комплексе, об увеличении доходов, об увеличении показателей, характеризующих качество жизни местного населения. К этому всему мы приходим через учет и увеличение туристских расходов. В этом отношении большую роль играет учет туристских потоков и расходов, связанных с этими потоками", – подчеркнула эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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