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Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии
Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии
О том, как эффективнее можно было бы использовать туристическую отрасль в Абхазии, шла речь на радио Sputnik с членом экспертного совета Комитета по туризму и... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T09:15+0300
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Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии
Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии
Как отметила кандидат экономических наук Линда Ампар, согласно статистике, в последний год в Абхазии зафиксирован значительный рост турпотока. "Но если говорить об эффективности, то мы сами должны соответствовать определенным условиям. Чтобы повысить эффективность, в первую очередь мы должны обратить внимание на инфраструктуру и на индустрию гостеприимства", – сказала Ампар. Эффективность туристической отрасли связана с большим количеством критериев, отметила Вера Миненкова. "В конечном итоге развитие туризма всегда должно приводить к социально-экономическому развитию территории. Мы всегда в этом отношении говорим о занятости населения в туристско-рекреационном комплексе, об увеличении доходов, об увеличении показателей, характеризующих качество жизни местного населения. К этому всему мы приходим через учет и увеличение туристских расходов. В этом отношении большую роль играет учет туристских потоков и расходов, связанных с этими потоками", – подчеркнула эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: Миненкова и Ампар о туристическом потенциале Абхазии
09:15 20.04.2022 (обновлено: 10:18 20.04.2022)
О том, как эффективнее можно было бы использовать туристическую отрасль в Абхазии, шла речь на радио Sputnik с членом экспертного совета Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы России Верой Миненковой и экономистом Линдой Ампар.
Как отметила кандидат экономических наук Линда Ампар, согласно статистике, в последний год в Абхазии зафиксирован значительный рост турпотока.
"Но если говорить об эффективности, то мы сами должны соответствовать определенным условиям. Чтобы повысить эффективность, в первую очередь мы должны обратить внимание на инфраструктуру и на индустрию гостеприимства", – сказала Ампар.
Эффективность туристической отрасли связана с большим количеством критериев, отметила Вера Миненкова.
"В конечном итоге развитие туризма всегда должно приводить к социально-экономическому развитию территории. Мы всегда в этом отношении говорим о занятости населения в туристско-рекреационном комплексе, об увеличении доходов, об увеличении показателей, характеризующих качество жизни местного населения. К этому всему мы приходим через учет и увеличение туристских расходов. В этом отношении большую роль играет учет туристских потоков и расходов, связанных с этими потоками", – подчеркнула эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле.