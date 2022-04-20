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ВКС России поразили еще 73 украинских военных объекта за день

ВКС России поразили еще 73 украинских военных объекта за день

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы военной спецоперации на Украине. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T20:25+0300

2022-04-20T20:25+0300

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Среди уничтоженных объектов два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.Высокоточные ракеты российских ВКС нанесли удары по 12 украинским военным объектам. В результате ударов уничтожены два пункта управления ВСУ, более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники.Еще четыре украинских пункта управления, склад боеприпасов и места сосредоточения живой силы противника были поражены ракетными войсками России.В районе Коровьего Яра российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. По данным Минобороны России, всего с начала проведения военной спецоперации потери украинских военных составляют: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотников, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.

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новости, россия, украина, донбасс, вооружения, министерство обороны рф