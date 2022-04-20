https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/vodnaya-trevoga-sistemu-opovescheniya-o-podtopleniyakh-ustanovili-v-pyati-selakh-abkhazii-1038737446.html

Водная тревога: систему оповещения о подтоплениях установили в пяти селах Абхазии

Водная тревога: систему оповещения о подтоплениях установили в пяти селах Абхазии

Датчики системы оповещения фиксируют уровень воды в реках и подают сигналы в случае, если он достигнет критической отметки. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T13:35+0300

2022-04-20T13:35+0300

2022-04-20T13:35+0300

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О том, в каких селах появилась система оповещения о подтоплении, почему были выбраны именно они, как планируют эвакуировать население во время тревоги и какие новые технологии запускает Институт экологии Абхазии, читайте в материале Бадри Есиава.Эвакуация и маршрутизацияСистемы раннего оповещения населения об угрозе подтопления установили в селах Кацикыт, Допукыт и Уарча Гулрыпшского района, а также в селах Нижняя Эшера и Дзыгута Сухумского района.Как на своих страничках в социальных сетях сообщает организация World Vision, осуществившая проект, специальные датчики будут следить за уровнем воды в реках, подверженных сезонным разливам. При подъеме воды до определенных критических точек будет срабатывать сирена. В организации уточнили, что разработан маршрут эвакуации населения, у которого будет от двух до трех часов на сборы после тревоги.Глава Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что села, где установили такие датчики, почти каждый год страдают от разлива рек. Зачастую это приводит к затоплению домовладений и даже уничтожению сельскохозяйственных угодий.В пример таких последствий выхода реки из берегов Барателиа привел значительное сокращение площади земельных угодий в селе Уарча. Если еще три десятка лет там было 300 гектаров таких земель, то сегодня от этого объема осталось 77 гектаров.Глава района подчеркнул, что это были одни из наиболее плодородных земель в селе, которые в свое время образовались путем намыва грунта самим Кодором."Раньше этими вопросами занималась организация "Кодор берегукрепление", но ее больше не существует. Пытаемся силами района, государства и местного предпринимателя Акуна Квирая, у которого есть карьер и необходимая техника, решить эти проблемы", – уточнил Барателиа.Разлив реки чаще всего происходит весной в период таяния снега. В дни, когда потепление совпадает с ливневыми дождями, уровень воды в Кодоре может достигать нескольких метров.Барателиа вспомнил, что около пяти лет назад из-за такого природного явления местным властям совместно с МЧС пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников психодиспансера, а также сельчан из своих домов. К счастью, жертв среди людей не было, но крестьяне потеряли немало скота.Установка системы оповещения, конечно же, не предотвратит разлива реки, но это даст населению больше времени на сбор личных вещей и возможность безопасно добраться до пункта эвакуации.В селе Дзыгута и в Нижней Эшере в сезон ливневых дождей местное население беспокоят небольшие речушки, которых в другое время года сложно "заподозрить" в столь строптивом нраве.Как объяснил глава Сухумского района Алхас Читанава, в хорошую погоду глубина этих рек не превышает полуметра, но после обильных осадков они превращаются в настоящее стихийное бедствие."В последний раз в селе Дзыгута проблемы были в июне прошлого года. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию, что увеличило риск оползней. В Нижней Эшере разлив произошел в 2018 году, и под угрозой сноса оказался пятиэтажный многоквартирный дом. Уровень воды тогда поднялся на девять метров", –отметил он.Читанава видит в разливе рек реальную угрозу для населения и инфраструктуры. По его наблюдениям, из года в год количество стихийных бедствий учащается.В ближайшие дни, добавил он, должен состояться пробный запуск системы раннего оповещения о подтоплении. В Сухумском районе также разработана маршрутизация эвакуации людей и обустроены места для их пребывания.При включении системы на телефоны глав сельских администраций будет приходить предупреждающее SMS и звучать сирена. Читанава считает, что технически решить проблему с затоплением на этих проблемных участках раз и навсегда невозможно. С учетом рельефа местности расширить или увеличить глубину рек невозможно.Прогноз на векаДиректор Института экологии АНА Роман Дбар уточнил, что его коллеги консультировали организацию, которая установила эти системы. Выбор на эти пять сел пал неслучайно. Он подтвердил, что эти населенные пункты регулярно попадают под воздействие вышедших из берегов рек.Он уверен, что при возникновении угрозы подтопления в первую очередь встает вопрос об оповещении населения о надвигающейся угрозе. Новые для Абхазии методы будут способствовать ускорить выполнения этой задачи и сделать ее решение более эффективным."Нельзя исключать такое развитие событий, при которых в непогоду могут быть нарушены каналы связи и отсутствие электричества. Особенно ночью возникает острая необходимость быстро оповестить население, руководство администраций и профильные органы о произошедшем", – сказал Дбар.При этом он подчеркнул, что появление таких технологий не снимает необходимости плановых работ по расчистке русел рек, завалов под мостами, обеспечение безопасности на берегах рек, строительство берегоукрепительных сооружений.Такие системы оповещения нужны в населенном пункте, где протекают даже небольшие реки. В подтверждение своей точки зрения по этому вопросу Роман Дбар привел пример, когда летом 2021 года произошли масштабные наводнения в Гудауте и Сухуме. В результате стихийных бедствий тогда пострадало несколько сот частных домовладений.Дбар также рассказал, что Институт экологии страны с 2020 года занимается созданием модели развития паводков и возможных подтоплений на реках Гумиста и Басла, которых он назвал ключевыми реками в столице республики.Работа на этих двух реках стала пилотным проектом, который в будущем можно будет применить на других реках Абхазии. Помощь в реализации идеи оказала Программа развития ООН, которая предоставила необходимое оборудование для создания 3Dмоделей местности, обрабатывающие эти данные программы, для установки гидрологических станций, обеспечивающие информацией базу данных об осадках и уровне воды.На основании этих данных, уточнил Дбар, удалось создать карту наводнений, позволяющую рассчитать развитие событий, которые могут произойти раз в несколько десятилетий и даже в сотни или тысячу лет."Таким образом, мы делаем некий шаг вперед по отношению к такой глобальной с точки зрения национальных интересов программе по адаптации к изменению климата", – сказал Дбар.Всего таких станций будет шесть. Одна уже установлена на СухумГЭС. Как отметил эколог, подобные системы успешно используются в России, в частности, в Крыму и Краснодарском крае. Причинами запуска столь дорогостоящей программы послужило наводнение в Крымске в 2012 году, когда из-за стихии погибли люди, уточнил Дбар.

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новости, подтопления, реки, угрозы, потоп