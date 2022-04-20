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Жители Гагры остались без воды из-за аварии в электросети
Жители Гагры остались без воды из-за аварии в электросети
Подачу воды обещают восстановить к вечеру четверга. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T23:18+0300
2022-04-20T23:18+0300
2022-04-20T23:23+0300
в абхазии
гагра
водоснабжение
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Подача питьевой воды прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2", сообщается на официальной странице курорта в соцсетях.Отмечается, что вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложняет устранение аварии. Специалисты продолжат работы по восстановлению водоснабжения с утра.К вечеру 21 апреля подача воды в городе возобновится, обещает гагрский "Водоканал".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагра, водоснабжение, новости
Жители Гагры остались без воды из-за аварии в электросети
23:18 20.04.2022 (обновлено: 23:23 20.04.2022)
Подачу воды обещают восстановить к вечеру четверга.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Подача питьевой воды прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2", сообщается на официальной странице курорта в соцсетях.
Отмечается, что вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложняет устранение аварии. Специалисты продолжат работы по восстановлению водоснабжения с утра.
К вечеру 21 апреля подача воды в городе возобновится, обещает гагрский "Водоканал".