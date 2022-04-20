https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/zhiteli-gagry-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-v-elektroseti-1038747108.html

Жители Гагры остались без воды из-за аварии в электросети

Жители Гагры остались без воды из-за аварии в электросети

Подачу воды обещают восстановить к вечеру четверга. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Подача питьевой воды прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2", сообщается на официальной странице курорта в соцсетях.Отмечается, что вышедший из строя кабель проложен под землей, что осложняет устранение аварии. Специалисты продолжат работы по восстановлению водоснабжения с утра.К вечеру 21 апреля подача воды в городе возобновится, обещает гагрский "Водоканал".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагра, водоснабжение, новости