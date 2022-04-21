https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/dbar-o-migriruyuschikh-rybakh-slozhno-predstavit-naskolko-oni-uyazvimymi-pered-chelovekom--1038754830.html

Дбар о мигрирующих рыбах: сложно представить, насколько они уязвимы перед человеком

Дбар о мигрирующих рыбах: сложно представить, насколько они уязвимы перед человеком

О биологическом смысле миграции рыб и промыслово-хозяйственном значении этого явления во Всемирный день мигрирующих рыб рассказал директор Института экологии... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T15:08+0300

2022-04-21T15:08+0300

2022-04-21T16:38+0300

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Дбар о мигрирующих рыбах: сложно представить, насколько они уязвимыми перед человеком Дбар о мигрирующих рыбах: сложно представить, насколько они уязвимыми перед человеком

Биологическая функция миграции в высшей степени важна, и обращение внимания экологической общественности на эту сторону как необходимость охраны мигрирующих рыб актуальна, сказал Дбар в интервью радио.Ученый рассказал о наиболее характерных видах миграций рыб для наших рек и об уникальной особи, которая преодолевает тысячи километров, чтоб отложить в море икру."Таким уникальным объектом является речной угорь. Он живет и достигает половой зрелости в наших реках, а когда наступает время откладывать икру, отправляется в море, причем в одно единственное на планете – Саргассово море, которое находится в Атлантике. Эта рыба со всего Европейского континента отправляется в центр Атлантики для того, чтобы отложить там икру, и естественно они там погибают, а отродившиеся молодые личинки отправляются в обратный путь для того, чтобы зайти в те реки, из которых вышли их родители. Это тысячи километров миграции. Сколько сложности, сколько опасности в пути. Загрязненные реки, зарегулированные реки плотинами, то есть если представить себе те проблемы, с которыми сталкиваются для нормального размножения мигрирующие рыбы, то можно узнать, насколько уязвимыми они оказываются перед лицом человеческой деятельности или так называемого антропогенного фактора", – сказал Дбар.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.21 апреля – Всемирный день мигрирующих рыб. Цель провозглашения этого дня – рассказать людям во всем мире о важности и ценности пресноводных экосистем, мигрирующих пресноводных рыб и свободно текущих рек. Этот день дает возможность напомнить людям, что река — это не только источник воды для человека. Речная сеть – это дом для рыб, существование которых зависит от состояния рек, их гидрологического режима.

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