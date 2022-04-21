https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/glavnyy-chetverg-eshba-o-dorogakh-sukhuma-prichale-byudzhete-tsifrovoy-modeli-stolitsy-1038759025.html
Главный четверг: Эшба о дорогах, причале, бюджете и цифровой модели столицы
Главный четверг: Эшба о дорогах, причале, бюджете и цифровой модели столицы
"Главный четверг": цикл интервью с руководителями городов и районов республики на радио Sputnik Абхазия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба ответил на... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T17:03+0300
2022-04-21T17:03+0300
2022-04-21T17:21+0300
радио
абхазия
администрация города сухум
главный четверг
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/15/1038759725_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_9c8eaae9c525eb6145b48b23410a8941.jpg
Главный четверг: Эшба о дорогах Сухума, причале, бюджете, цифровой модели столицы
Главный четверг: Эшба о дорогах Сухума, причале, бюджете, цифровой модели столицы
Мэр столицы Абхазии рассказал в эфире радио о том, на какой стадии работы по ремонту дорог в Сухуме, о дальнейших планах по их благоустройству, привел показатели городского бюджета, насколько выросли доходы, ответил на вопросы, касающиеся электроснабжения и подачи воды в городе. Он также рассказал, на какой стадии исследования по реконструкции причала на набережной Махаджиров, уже произведены или продолжаются материальные выплаты по стихийным бедствиям, что с вопросом подготовки цифровой модели города.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/15/1038759725_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f367e31439592b73c9a0a91591a3db12.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, администрация города сухум, главный четверг, подкасты, аудио
Главный четверг: Эшба о дорогах, причале, бюджете и цифровой модели столицы
17:03 21.04.2022 (обновлено: 17:21 21.04.2022)
"Главный четверг": цикл интервью с руководителями городов и районов республики на радио Sputnik Абхазия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба ответил на актуальные вопросы жизнедеятельности столицы и поделился планами по развитию города.
Мэр столицы Абхазии рассказал в эфире радио о том, на какой стадии работы по ремонту дорог в Сухуме, о дальнейших планах по их благоустройству, привел показатели городского бюджета, насколько выросли доходы, ответил на вопросы, касающиеся электроснабжения и подачи воды в городе. Он также рассказал, на какой стадии исследования по реконструкции причала на набережной Махаджиров, уже произведены или продолжаются материальные выплаты по стихийным бедствиям, что с вопросом подготовки цифровой модели города.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.