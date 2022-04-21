https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/glavnyy-chetverg-eshba-o-dorogakh-sukhuma-prichale-byudzhete-tsifrovoy-modeli-stolitsy-1038759025.html

Главный четверг: Эшба о дорогах, причале, бюджете и цифровой модели столицы

Главный четверг: Эшба о дорогах, причале, бюджете и цифровой модели столицы

"Главный четверг": цикл интервью с руководителями городов и районов республики на радио Sputnik Абхазия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба ответил на... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T17:03+0300

2022-04-21T17:03+0300

2022-04-21T17:21+0300

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Главный четверг: Эшба о дорогах Сухума, причале, бюджете, цифровой модели столицы Главный четверг: Эшба о дорогах Сухума, причале, бюджете, цифровой модели столицы

Мэр столицы Абхазии рассказал в эфире радио о том, на какой стадии работы по ремонту дорог в Сухуме, о дальнейших планах по их благоустройству, привел показатели городского бюджета, насколько выросли доходы, ответил на вопросы, касающиеся электроснабжения и подачи воды в городе. Он также рассказал, на какой стадии исследования по реконструкции причала на набережной Махаджиров, уже произведены или продолжаются материальные выплаты по стихийным бедствиям, что с вопросом подготовки цифровой модели города.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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абхазия, администрация города сухум, главный четверг, подкасты, аудио