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Крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России
Крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России
Ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance ввела ограничения в соответствии с новыми антироссийскими санкциями ЕС. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T11:38+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Самая крупная криптовалютная биржа Binance оставила пользователям из России с балансом криптоактивов выше 10 тысяч евро только вывод средств, следует из сообщения на сайте Binance.Ограничения вводятся на неопределенный срок до нового уведомления.Пользователи аккаунтов, попадающих под эту категорию, будут ограничены в возможности ввода средств и торговли. Лимит распространяется и на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.Счета россиян, проживающих за рубежом, останутся активными вне зависимости от их общей стоимости.Ограничительные меры были приняты согласно уже пятому пакету санкций ЕС против России. При этом, в Binance заявили, что не планируют уходить из России, но готовы поддержать новые санкции, если этого потребует международное сообщество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/ubezhavshim-iz-rossii-nekuda-vozvraschatsya-1038749943.html
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Крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России
11:38 21.04.2022 (обновлено: 12:02 21.04.2022)
Ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance ввела ограничения в соответствии с новыми антироссийскими санкциями ЕС.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik.
Самая крупная криптовалютная биржа Binance оставила пользователям из России с балансом криптоактивов выше 10 тысяч евро только вывод средств, следует из сообщения
на сайте Binance.
Ограничения вводятся на неопределенный срок до нового уведомления.
"Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", – говорится в сообщении.
Пользователи аккаунтов, попадающих под эту категорию, будут ограничены в возможности ввода средств и торговли. Лимит распространяется и на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.
Счета россиян, проживающих за рубежом, останутся активными вне зависимости от их общей стоимости.
Ограничительные меры были приняты согласно уже пятому пакету санкций ЕС против России. При этом, в Binance заявили, что не планируют уходить из России, но готовы поддержать новые санкции, если этого потребует международное сообщество.