https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/krupneyshaya-kriptobirzha-binance-vvela-ogranicheniya-dlya-polzovateley-iz-rossii-1038752657.html

Крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России

Крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России

Ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance ввела ограничения в соответствии с новыми антироссийскими санкциями ЕС. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T11:38+0300

2022-04-21T11:38+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Самая крупная криптовалютная биржа Binance оставила пользователям из России с балансом криптоактивов выше 10 тысяч евро только вывод средств, следует из сообщения на сайте Binance.Ограничения вводятся на неопределенный срок до нового уведомления.Пользователи аккаунтов, попадающих под эту категорию, будут ограничены в возможности ввода средств и торговли. Лимит распространяется и на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.Счета россиян, проживающих за рубежом, останутся активными вне зависимости от их общей стоимости.Ограничительные меры были приняты согласно уже пятому пакету санкций ЕС против России. При этом, в Binance заявили, что не планируют уходить из России, но готовы поддержать новые санкции, если этого потребует международное сообщество.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/ubezhavshim-iz-rossii-nekuda-vozvraschatsya-1038749943.html

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