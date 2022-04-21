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Минпромторг России: IKEA и Zara хотят вернуться на российский рынок
Минпромторг России: IKEA и Zara хотят вернуться на российский рынок
После начала военной спецоперации на Украине о приостановке своей деятельности в России и о желании покинуть российский рынок заявило множество крупных... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T13:36+0300
2022-04-21T13:36+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Шведская компания-производитель мебели и товаров для дома IKEA и испанская компания Inditex, владеющая рядом брендов одежды, в том числе Zara и Bershka, ищут возможности перестройки логистики, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга России Виктора Евтухова.По его словам, у компании Inditex схожая ситуация – коллекции одежды обновляются несколько раз в сезон, а завозить товар вовремя в нынешней ситуации они не могут. По словам Евтухова, для компании российский рынок очень важен, одежда марок Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и других, пользовалась большой популярностью среди российских покупателей.При этом заместитель главы Минпромторга заметил, что в случае, если западные бренды решат не возвращаться в Россию, у отечественных производителей появятся хорошие возможности занять пустующие ниши.Антироссийские санкции были введены не только на уровне государств, но и на уровне западных компаний – десятки фирм и корпораций заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка из-за спецоперации на Украине. Тем не менее, большая часть компаний продолжает оплачивать аренду торговых площадей и выплачивать зарплаты сотрудникам, не желая окончательно терять российский рынок и собираясь вернуться при первой возможности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiya-teryaet-ikea--ikea-teryaet-rossiyu-1037922646.html
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россия, экономика, новости
Минпромторг России: IKEA и Zara хотят вернуться на российский рынок
13:36 21.04.2022 (обновлено: 14:46 21.04.2022)
После начала военной спецоперации на Украине о приостановке своей деятельности в России и о желании покинуть российский рынок заявило множество крупных западных компаний.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik.
Шведская компания-производитель мебели и товаров для дома IKEA и испанская компания Inditex, владеющая рядом брендов одежды, в том числе Zara и Bershka, ищут возможности перестройки логистики, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга России Виктора Евтухова.
"У них очень интересный формат работы. IKEA трудно повторить. Но при этом "Меги" они оставили работающими, две "Меги" они достраивают, то есть они не остановили инвестиции в строительство. Они говорят, что у них важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию, и будем открываться. Тем более что IKEA сами инвестировали, сами строили свои мегацентры, поэтому бросать их – для них это явно неэффективный ход", – заявил Евтухов.
По его словам, у компании Inditex схожая ситуация – коллекции одежды обновляются несколько раз в сезон, а завозить товар вовремя в нынешней ситуации они не могут. По словам Евтухова, для компании российский рынок очень важен, одежда марок Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и других, пользовалась большой популярностью среди российских покупателей.
При этом заместитель главы Минпромторга заметил, что в случае, если западные бренды решат не возвращаться в Россию, у отечественных производителей появятся хорошие возможности занять пустующие ниши.
Антироссийские санкции были введены не только на уровне государств, но и на уровне западных компаний – десятки фирм и корпораций заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка из-за спецоперации на Украине.
Тем не менее, большая часть компаний продолжает оплачивать аренду торговых площадей и выплачивать зарплаты сотрудникам, не желая окончательно терять российский рынок и собираясь вернуться при первой возможности.