https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/minpromtorg-rossii-ikea-i-zara-khotyat-vernutsya-na-rossiyskiy-rynok-1038755427.html

Минпромторг России: IKEA и Zara хотят вернуться на российский рынок

Минпромторг России: IKEA и Zara хотят вернуться на российский рынок

После начала военной спецоперации на Украине о приостановке своей деятельности в России и о желании покинуть российский рынок заявило множество крупных... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T13:36+0300

2022-04-21T13:36+0300

2022-04-21T14:46+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Шведская компания-производитель мебели и товаров для дома IKEA и испанская компания Inditex, владеющая рядом брендов одежды, в том числе Zara и Bershka, ищут возможности перестройки логистики, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга России Виктора Евтухова.По его словам, у компании Inditex схожая ситуация – коллекции одежды обновляются несколько раз в сезон, а завозить товар вовремя в нынешней ситуации они не могут. По словам Евтухова, для компании российский рынок очень важен, одежда марок Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и других, пользовалась большой популярностью среди российских покупателей.При этом заместитель главы Минпромторга заметил, что в случае, если западные бренды решат не возвращаться в Россию, у отечественных производителей появятся хорошие возможности занять пустующие ниши.Антироссийские санкции были введены не только на уровне государств, но и на уровне западных компаний – десятки фирм и корпораций заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка из-за спецоперации на Украине. Тем не менее, большая часть компаний продолжает оплачивать аренду торговых площадей и выплачивать зарплаты сотрудникам, не желая окончательно терять российский рынок и собираясь вернуться при первой возможности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiya-teryaet-ikea--ikea-teryaet-rossiyu-1037922646.html

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