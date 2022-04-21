https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/otyrba-o-spade-pandemii-dlya-abkhazskikh-vrachey-moment-otdykha-pustoty-i-radosti-1038748416.html

Отырба о спаде пандемии для абхазских врачей: момент отдыха, пустоты и радости

Отырба о спаде пандемии для абхазских врачей: момент отдыха, пустоты и радости

Что дал опыт преодоления пандемии абхазским врачам, что сейчас вспоминается с улыбкой, и как сегодня можно ценить способность медиков оперативно реагировать на... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T12:01+0300

2022-04-21T12:01+0300

2022-04-21T12:01+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/15/1038748384_0:157:768:589_1920x0_80_0_0_7c9952df8cf2d83641d9057f7267fadf.jpg

Отырба о спаде пандемии для абхазских врачей: момент отдыха, пустоты и радости Отырба о спаде пандемии для абхазских врачей: момент отдыха, пустоты и радости

Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения оперштаба по защите населения от COVID-19.В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет.Заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба в интервью радио Sputnik отметила, что сейчас очень сказывается усталость, работать два года в режиме нон-стоп было очень тяжело. Сейчас момент отдыха, пустоты, радости и вхождения в свой обычный режим, сказала Отырба."Когда мы работаем в обычном режиме, знаем, что у нас сегодня будет, человек работает на автомате и немного расслаблен. Эти два года показали, что все сотрудники абхазской медицины и на всех уровнях, когда надо, встанут рядом и выдержат то, что в нормальной жизни, казалось бы, тяжело", – отметила Отырба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио