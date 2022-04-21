https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/pokupateli-gsm-zadolzhali-abkhaztopu-okolo-148-millionov-rubley-1038764083.html

Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей

Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей

В четверг премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам стабилизации деятельности Абхазской государственной топливной компании с... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T21:20+0300

2022-04-21T21:20+0300

2022-04-21T21:20+0300

в абхазии

новости

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/06/1033159759_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64b254a5f17e35d9202e106eda1eaf5.jpg

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей, в числе должников оптовики - юридические лица и реализаторы топлива, сообщает "Апсныпресс".Проблемным остается вопрос погашения задолженности покупателей перед компанией, общая сумма которой составляет порядка 148 миллионов рублей, пишет агентство. Отмечается, что руководству "Абхазтопа" было поручено ужесточить меры по взысканию долгов.В свою очередь глава госкомпании доложил, что впервые с января этого года удалось самостоятельно закупить топливо на внешних рынках. К настоящему времени сформирован запас сжиженного газа, рассчитанный на три с лишним месяца. В ходе рабочего совещания правительство обсудило с руководством Национального банка возможность государственной поддержки "Абхазтопа" в целях стабилизации деятельности и пополнения оборотных средств компании.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, топливо