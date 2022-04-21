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Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей
Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей
В четверг премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам стабилизации деятельности Абхазской государственной топливной компании с... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T21:20+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей, в числе должников оптовики - юридические лица и реализаторы топлива, сообщает "Апсныпресс".Проблемным остается вопрос погашения задолженности покупателей перед компанией, общая сумма которой составляет порядка 148 миллионов рублей, пишет агентство. Отмечается, что руководству "Абхазтопа" было поручено ужесточить меры по взысканию долгов.В свою очередь глава госкомпании доложил, что впервые с января этого года удалось самостоятельно закупить топливо на внешних рынках. К настоящему времени сформирован запас сжиженного газа, рассчитанный на три с лишним месяца. В ходе рабочего совещания правительство обсудило с руководством Национального банка возможность государственной поддержки "Абхазтопа" в целях стабилизации деятельности и пополнения оборотных средств компании.
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новости, топливо
Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей
В четверг премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам стабилизации деятельности Абхазской государственной топливной компании с участием ее гендиректора Рамаза Джопуа, вице-премьера Кристины Озган и председателя Банка Абхазии Беслана Барателия.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik.
Покупатели ГСМ задолжали "Абхазтопу" около 148 миллионов рублей, в числе должников оптовики - юридические лица и реализаторы топлива, сообщает "Апсныпресс
".
Проблемным остается вопрос погашения задолженности покупателей перед компанией, общая сумма которой составляет порядка 148 миллионов рублей, пишет агентство. Отмечается, что руководству "Абхазтопа" было поручено ужесточить меры по взысканию долгов.
В свою очередь глава госкомпании доложил, что впервые с января этого года удалось самостоятельно закупить топливо на внешних рынках. К настоящему времени сформирован запас сжиженного газа, рассчитанный на три с лишним месяца.
В ходе рабочего совещания правительство обсудило с руководством Национального банка возможность государственной поддержки "Абхазтопа" в целях стабилизации деятельности и пополнения оборотных средств компании.