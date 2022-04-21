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Праздник абхазской музыки: фестиваль "Райда" в филармонии
Праздник абхазской музыки: фестиваль "Райда" в филармонии
XII республиканский фестиваль вокально-инструментальных, хоровых ансамблей Абхазии состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T16:50+0300
2022-04-21T16:50+0300
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В концерте приняли участие девять фольклорных ансамблей из разных районов республики. Новшество нынешнего фестиваля состояло в том, что организаторы ввели в программу, помимо фольклорных песен, и авторские сочинения, написанные в народном стиле.Концерт продлился больше часа и подарил зрителям много положительных эмоций, часто зал подпевал артистам знакомые народные песни. Всем коллективам вручили дипломы и памятные подарки за сохранение национального музыкального наследия Абхазии.Какая атмосфера царила в филармонии во время концерта, смотрите в видео Sputnik.
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культура, мультимедиа, видео, фольклор, творчество, видео
Праздник абхазской музыки: фестиваль "Райда" в филармонии
16:50 21.04.2022 (обновлено: 17:04 21.04.2022)
XII республиканский фестиваль вокально-инструментальных, хоровых ансамблей Абхазии состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20 апреля.
В концерте приняли участие девять фольклорных ансамблей из разных районов республики.
Новшество нынешнего фестиваля состояло в том, что организаторы ввели в программу, помимо фольклорных песен, и авторские сочинения, написанные в народном стиле.
Концерт продлился больше часа и подарил зрителям много положительных эмоций, часто зал подпевал артистам знакомые народные песни.
Всем коллективам вручили дипломы и памятные подарки за сохранение национального музыкального наследия Абхазии.
Какая атмосфера царила в филармонии во время концерта, смотрите в видео Sputnik.