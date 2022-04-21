https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/prazdnik-abkhazskoy-muzyki-festival-rayda-v-filarmonii-1038760094.html

Праздник абхазской музыки: фестиваль "Райда" в филармонии

Праздник абхазской музыки: фестиваль "Райда" в филармонии

XII республиканский фестиваль вокально-инструментальных, хоровых ансамблей Абхазии состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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В концерте приняли участие девять фольклорных ансамблей из разных районов республики. Новшество нынешнего фестиваля состояло в том, что организаторы ввели в программу, помимо фольклорных песен, и авторские сочинения, написанные в народном стиле.Концерт продлился больше часа и подарил зрителям много положительных эмоций, часто зал подпевал артистам знакомые народные песни. Всем коллективам вручили дипломы и памятные подарки за сохранение национального музыкального наследия Абхазии.Какая атмосфера царила в филармонии во время концерта, смотрите в видео Sputnik.

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культура, мультимедиа, видео, фольклор, творчество, видео