https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/rossiyskie-voennye-mediki-spasayut-ranenykh-boytsov-vsu-popavshikh-v-plen-v-lnr-1038755819.html

Российские военные медики спасают раненых бойцов ВСУ, попавших в плен в ЛНР

Российские военные медики спасают раненых бойцов ВСУ, попавших в плен в ЛНР

Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для защиты мирных жителей Донбасса. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T14:10+0300

2022-04-21T14:10+0300

2022-04-21T15:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Пленные украинские военнослужащие, раненные в ходе боевых действий, проходят лечение в полевых госпиталях на территории ЛНР, сообщает Минобороны России в Telegram-канале.Российские военные медики осматривают раненых и лечат травмы и болезни любой сложности, говорится в сообщении оборонного ведомства.Министерство показало на видео работу военного госпиталя, развернутого на базе одного из лечебных учреждений Луганской Народной Республики. Специалисты обеспечены необходимыми препаратами для медикаментозного лечения, оснащение госпиталя позволяет проводить хирургические операции и лечение ранений и травм разной степени тяжести.Больным оказывают должный уход, кормят три раза в день. Военным врачам помогают и гражданские медицинские сотрудники.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, министерство обороны рф