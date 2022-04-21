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Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять
Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять
Начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа в эфире радио Sputnik рассказал, что предусматривает проект закона за нарушения правил на... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
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Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять
Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять
Аппарат Кабинета министров Абхазии завершил работу над документом, предусматривающим административное наказание за нарушения правил на водных объектах, сообщает пресс-служба КабминаПроект закона был представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, сотрудники которого часто занимаются спасением утопающих во время летнего курортного сезона.Проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" был направлен премьер-министром Александром Анкваб на рассмотрение президенту страны."До начала купального сезона мы начинаем работу по пляжам. Раздаем предписания, как должен быть оборудован пляж для безопасного отдыха граждан на воде, но из 20 пляжей по все стране, частично готовы около пяти пляжей. Обговорив ситуацию с руководством, было принято решение разработать документ, предусматривающий административное наказание за нарушения правил на водных объектах, чтоб как-то повлиять на них", – сказал Сабуа.Начальник Госинспекции по маломерным судам рассказал, какие требования у МЧС к пляжам и какие соответствуют им.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять

09:02 21.04.2022
Радио
Сабуа о штрафах для нарушителей правил на водных объектах: только так сможем повлиять
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Начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа в эфире радио Sputnik рассказал, что предусматривает проект закона за нарушения правил на водных объектах и почему он так необходим.
Аппарат Кабинета министров Абхазии завершил работу над документом, предусматривающим административное наказание за нарушения правил на водных объектах, сообщает пресс-служба Кабмина
Проект закона был представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, сотрудники которого часто занимаются спасением утопающих во время летнего курортного сезона.
Проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" был направлен премьер-министром Александром Анкваб на рассмотрение президенту страны.
"До начала купального сезона мы начинаем работу по пляжам. Раздаем предписания, как должен быть оборудован пляж для безопасного отдыха граждан на воде, но из 20 пляжей по все стране, частично готовы около пяти пляжей. Обговорив ситуацию с руководством, было принято решение разработать документ, предусматривающий административное наказание за нарушения правил на водных объектах, чтоб как-то повлиять на них", – сказал Сабуа.
Начальник Госинспекции по маломерным судам рассказал, какие требования у МЧС к пляжам и какие соответствуют им.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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