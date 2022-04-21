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"Собраться и проявить волю": Инал Ардзинба напутствовал молодых дипломатов
"Собраться и проявить волю": Инал Ардзинба напутствовал молодых дипломатов
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с членами Совета молодых дипломатов республики 21 апреля. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T20:00+0300
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Абхазии Инала Ардзинба с членами Совета молодых дипломатов прошла на площадке Многофункционального медиацентра МИД.Ардзинба отметил, что МИД рассматривает Совет как "как важный инструмент по налаживанию контактов с молодыми дипломатами других стран".Студенты поделились с министром своими идеями в области международных отношений, рассказали о проектах, которые они проводят на различных площадках.Инал Ардзинба, в свою очередь, рассказал студентам о различных проектах МИДа, в которых они могут проявить себя.
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видео, мультимедиа, мид абхазии, инал ардзинба, видео
"Собраться и проявить волю": Инал Ардзинба напутствовал молодых дипломатов
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с членами Совета молодых дипломатов республики 21 апреля.
Встреча главы внешнеполитического ведомства Абхазии Инала Ардзинба с членами Совета молодых дипломатов прошла на площадке Многофункционального медиацентра МИД.
Ардзинба отметил, что МИД рассматривает Совет как "как важный инструмент по налаживанию контактов с молодыми дипломатами других стран".
Студенты поделились с министром своими идеями в области международных отношений, рассказали о проектах, которые они проводят на различных площадках.
Инал Ардзинба, в свою очередь, рассказал студентам о различных проектах МИДа, в которых они могут проявить себя.