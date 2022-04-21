https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/suram-dzhindzholiya-naznachen-predstavitelem-prezidenta-abkhazii-v-galskom-rayone-1038761636.html

Сурам Джинджолия назначен представителем президента Абхазии в Галском районе

Сурам Джинджолия назначен представителем президента Абхазии в Галском районе

Ранее Сурам Джинджолия был заместителем главы администрации Галского района, а в прошлом году ушел с должности по собственному желанию. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T17:45+0300

2022-04-21T17:45+0300

2022-04-21T17:45+0300

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сурам Джинджолия назначен Полномочным представителем президента Абхазии в Галском районе, сообщает телеканал "Гал-ТВ"."В соответствии с положением о Полномочном представителе президента Республики Абхазия в Галском районе, утвержденным указом президента Республики Абхазия от 18 апреля 2022 года, назначить Полномочным представителем президента Республики Абхазия в Галском районе Джинджолия Сурама Валериевича", - зачитал указ заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая.В ходе встречи Каджая также зачитал указ главы государства, в котором говорилось о том, что институт Полномочного представителя в Галском районе учреждается для реализации президентом своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности местных органов госуправления, защиты прав и свободы человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности в приграничном районе Абхазии.Глава района Константин Пилия пояснил, что функции представителя не дублируют функции районной администрации или других ведомств. В новой должности Сурам Джинджолия будет заниматься общей координацией - координацией силовых ведомств, вопросов границы, общего положения в районе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/bolee-pyati-tysyach-narushiteley-gosgranitsy-abkhazii-na-reke-ingur-zaderzhano-v-2021-godu-1037617019.html

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