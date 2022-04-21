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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/tela-desyatkov-zhertv-azova-nashli-na-territorii-mariupolskoy-bolnitsy-1038748704.html
Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы
Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы
Специалисты продолжают разбор завалов в мариупольской больнице, документируя последствия вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T09:30+0300
2022-04-21T09:48+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Военные эксперты Донецкой Народной Республики совместно с представителями Следкома обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших мирных жителей, ставших жертвами массированных обстрелов националистов батальона "Азов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.О гибели десятков человек в мариупольской больнице стало известно 17 апреля. Опергруппа военных экспертов под руководством генерал-майора Руслана Якубова зафиксировала тогда более 20 тел. Разбор завалов продолжается четвертый день. В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Город почти взят под контроль, бои сейчас продолжаются только в районе завода "Азовсталь", где укрылись последние бойцы "Азова".* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело
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Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы

09:30 21.04.2022 (обновлено: 09:48 21.04.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжается освобождение Мариуполя
Продолжается освобождение Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Специалисты продолжают разбор завалов в мариупольской больнице, документируя последствия вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Военные эксперты Донецкой Народной Республики совместно с представителями Следкома обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших мирных жителей, ставших жертвами массированных обстрелов националистов батальона "Азов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
О гибели десятков человек в мариупольской больнице стало известно 17 апреля. Опергруппа военных экспертов под руководством генерал-майора Руслана Якубова зафиксировала тогда более 20 тел. Разбор завалов продолжается четвертый день. В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

"Всего на территории восьми метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", – говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Город почти взят под контроль, бои сейчас продолжаются только в районе завода "Азовсталь", где укрылись последние бойцы "Азова".
* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело
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