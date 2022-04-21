https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/tela-desyatkov-zhertv-azova-nashli-na-territorii-mariupolskoy-bolnitsy-1038748704.html

Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы

Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы

Специалисты продолжают разбор завалов в мариупольской больнице, документируя последствия вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T09:30+0300

2022-04-21T09:30+0300

2022-04-21T09:48+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Военные эксперты Донецкой Народной Республики совместно с представителями Следкома обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших мирных жителей, ставших жертвами массированных обстрелов националистов батальона "Азов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.О гибели десятков человек в мариупольской больнице стало известно 17 апреля. Опергруппа военных экспертов под руководством генерал-майора Руслана Якубова зафиксировала тогда более 20 тел. Разбор завалов продолжается четвертый день. В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Город почти взят под контроль, бои сейчас продолжаются только в районе завода "Азовсталь", где укрылись последние бойцы "Азова".* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело

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