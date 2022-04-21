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Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы
Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы
Специалисты продолжают разбор завалов в мариупольской больнице, документируя последствия вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T09:30+0300
2022-04-21T09:30+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Военные эксперты Донецкой Народной Республики совместно с представителями Следкома обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших мирных жителей, ставших жертвами массированных обстрелов националистов батальона "Азов", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.О гибели десятков человек в мариупольской больнице стало известно 17 апреля. Опергруппа военных экспертов под руководством генерал-майора Руслана Якубова зафиксировала тогда более 20 тел. Разбор завалов продолжается четвертый день. В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Город почти взят под контроль, бои сейчас продолжаются только в районе завода "Азовсталь", где укрылись последние бойцы "Азова".* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело
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Тела десятков жертв "Азова"* нашли на территории мариупольской больницы
09:30 21.04.2022 (обновлено: 09:48 21.04.2022)
Специалисты продолжают разбор завалов в мариупольской больнице, документируя последствия вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik.
Военные эксперты Донецкой Народной Республики совместно с представителями Следкома обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших мирных жителей, ставших жертвами массированных обстрелов националистов батальона "Азов", сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
О гибели десятков человек в мариупольской больнице стало известно 17 апреля. Опергруппа военных экспертов под руководством генерал-майора Руслана Якубова зафиксировала тогда более 20 тел. Разбор завалов продолжается четвертый день. В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны.
"Всего на территории восьми метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", – говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские войска и отряды ДНР окружили Мариуполь 7 марта и начали его зачистку от ВСУ и националистов. Город почти взят под контроль, бои сейчас продолжаются только в районе завода "Азовсталь", где укрылись последние бойцы "Азова".
* Националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело