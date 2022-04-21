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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/v-abkhazii-zafiksirovano-tri-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1038764621.html
В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки
В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T22:48+0300
2022-04-21T22:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 20 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у трех из них, сообщает Оперштаб.Пациенты с коронавирусом на сегодняшний день остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ ковид-положительных пациентов не осталось. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 53604. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человек.
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки

22:48 21.04.2022 (обновлено: 22:49 21.04.2022)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных Covid-19 в краевой инфекционной больнице Ставрополя
Лечение больных Covid-19 в краевой инфекционной больнице Ставрополя - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Денис Абрамов
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 20 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у трех из них, сообщает Оперштаб.
Пациенты с коронавирусом на сегодняшний день остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ ковид-положительных пациентов не осталось.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 53604. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человек.
В Абхазии
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