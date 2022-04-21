https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/v-abkhazii-zafiksirovano-tri-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1038764621.html

В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки

В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T22:48+0300

2022-04-21T22:48+0300

2022-04-21T22:49+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875112_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_79fb1c05c84c6122e2a2a0fff4dc0721.jpg

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 20 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у трех из них, сообщает Оперштаб.Пациенты с коронавирусом на сегодняшний день остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ ковид-положительных пациентов не осталось. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 53604. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19