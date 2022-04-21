https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/v-abkhazii-zafiksirovano-tri-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1038764621.html
В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки
В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T22:48+0300
2022-04-21T22:48+0300
2022-04-21T22:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875112_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_79fb1c05c84c6122e2a2a0fff4dc0721.jpg
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 20 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у трех из них, сообщает Оперштаб.Пациенты с коронавирусом на сегодняшний день остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ ковид-положительных пациентов не осталось. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 53604. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человек.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875112_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_78c73fdf61e19eb0de4c44b6e4cc89fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии зафиксировано три случая коронавируса за сутки
22:48 21.04.2022 (обновлено: 22:49 21.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 20 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у трех из них, сообщает Оперштаб.
Пациенты с коронавирусом на сегодняшний день остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ ковид-положительных пациентов не осталось.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 53604. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человек.