https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html

Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая

Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая

В рамках акции “Огонь памяти” частицы Вечного огня в лампадах доставят из Москвы в Абхазию, затем в районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T14:40+0300

2022-04-23T14:40+0300

2022-04-23T14:49+0300

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9 мая

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.Акция будет проходить с 6 по 9 мая. В ее рамках частицы Вечного огня доставят в лампадах из Москвы в Абхазию.Акция впервые проходит в Абхазии. Его организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.Сейчас в Россотрудничестве прорабатываются организационные вопросы с главами администраций. По словам Масаева, все положительно восприняли новость о проведении акции и проявили к ней высокое внимание.Акцию “Огонь памяти” проводит Общероссийский народный фронт. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.

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новости, день победы, абхазия, 9 мая