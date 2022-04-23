https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktsiya-ogon-pamyati-vpervye-proydet-v-abkhazii-9-maya-1038786277.html
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая
В рамках акции “Огонь памяти” частицы Вечного огня в лампадах доставят из Москвы в Абхазию, затем в районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T14:40+0300
2022-04-23T14:40+0300
2022-04-23T14:49+0300
в абхазии
новости
день победы
абхазия
9 мая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038786393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f56361e2f48b8bfde3b9d4a4e45baa2.jpg
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.Акция будет проходить с 6 по 9 мая. В ее рамках частицы Вечного огня доставят в лампадах из Москвы в Абхазию.Акция впервые проходит в Абхазии. Его организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.Сейчас в Россотрудничестве прорабатываются организационные вопросы с главами администраций. По словам Масаева, все положительно восприняли новость о проведении акции и проявили к ней высокое внимание.Акцию “Огонь памяти” проводит Общероссийский народный фронт. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/17/1038786393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3298b4b821e94469704688e92c94f0b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, день победы, абхазия, 9 мая
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии 9 мая
14:40 23.04.2022 (обновлено: 14:49 23.04.2022)
В рамках акции “Огонь памяти” частицы Вечного огня в лампадах доставят из Москвы в Абхазию, затем в районах республики от этих лампад зажгут вечные огни у памятников героям Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Акция "Огонь памяти" впервые пройдет в Абхазии ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, об этом в эфире радио Sputnik
рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.
Акция будет проходить с 6 по 9 мая. В ее рамках частицы Вечного огня доставят в лампадах из Москвы в Абхазию.
"Лампадки с огнем будут переданы в администрации городов. И 9 мая от этих лампад будут зажжены вечные огни, которые находятся возле памятников героям Великой Отечественной войны", - сказал он.
Акция впервые проходит в Абхазии. Его организаторами в республике выступают Русский дом в Сухуме и Посольство России в Абхазии.
Сейчас в Россотрудничестве прорабатываются организационные вопросы с главами администраций. По словам Масаева, все положительно восприняли новость о проведении акции и проявили к ней высокое внимание.
Акцию “Огонь памяти” проводит Общероссийский народный фронт. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионов ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.