https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/blagodatnyy-ogon-soshel-v-ierusalime-1038786544.html

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. и считается святыней для верующих. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает РИА Новости. Схождение огня верующие считают чудом, случившимся благодаря по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.Служба Великой субботы транслируется во многих странах, специальные авиарейсы доставляют частички Благодатного огня во все уголки мира.В Россию Благодатный огонь доставят представители Фонда Андрея Первозванного, самолет прибудет в аэропорт "Внуково-3". Затем лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять подмосковных храмов.Представители Русской православной церкви также отвезут частички Благодатного огня в другие города России, от юга страны до Дальнего Востока. Таким образом, все верующие смогут возжечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210503/Svetlaya-sedmitsa-chto-zapreschayut-delat-khristianam-posle-Paskhi-1032345953.html

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