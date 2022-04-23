https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/deputat-gosudumy-sbezhavshie-artisty-dolzhny-vybrat-oni-s-rossiey-ili-s-fashistami--1038734077.html
Депутат Госудумы: сбежавшие артисты должны выбрать, они с Россией или с фашистами
Депутат Госудумы: сбежавшие артисты должны выбрать, они с Россией или с фашистами
Депутат Государственной Думы России Василий Власов считает, что артистов, сбежавших из страны в "отпуск", стоит не допускать к концертной деятельности и на... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T13:06+0300
2022-04-23T13:06+0300
2022-04-23T13:06+0300
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Депутат Госудумы о сбежавших артистах: должны выбрать, с Россией или с фашистами
Депутат Госудумы о сбежавших артистах: должны выбрать, с Россией или с фашистами
Сбежавшие из России в "отпуск" деятели культуры после окончания спецоперации Вооруженных сил на Украине вернутся в страну ради денег и эфиров, заявил на заседании в Госдуме первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов.По мнению Власова, народные избранники должны действовать жестче и не допустить к концертам и на телешоу людей, которые предали свою страну, но при этом продолжают носить звание заслуженных артистов Российской Федерации."Они не должны ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги, они должны выбрать: либо вы с Россией, либо вы с убийцами-фашистами", – сказал Власов.
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подкасты, россия, культура, искусство, спецоперация, аудио
Депутат Госудумы: сбежавшие артисты должны выбрать, они с Россией или с фашистами
Депутат Государственной Думы России Василий Власов считает, что артистов, сбежавших из страны в "отпуск", стоит не допускать к концертной деятельности и на телешоу.
Сбежавшие из России в "отпуск" деятели культуры после окончания спецоперации Вооруженных сил на Украине вернутся в страну ради денег и эфиров, заявил на заседании в Госдуме первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов.
У кого ни спросишь – мы в отпуске в Израиле, в отпуске в Эмиратах, в отпуске во Франции. Уважаемые коллеги, если мы будем молчать и никак на это не реагировать, то когда закончится успехом военная операция на Украине, все опять ручейком побегут обратно в Российскую Федерацию.
Василий Власов
Депутат ГД РФ
По мнению Власова, народные избранники должны действовать жестче и не допустить к концертам и на телешоу людей, которые предали свою страну, но при этом продолжают носить звание заслуженных артистов Российской Федерации.
"Они не должны ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги, они должны выбрать: либо вы с Россией, либо вы с убийцами-фашистами", – сказал Власов.