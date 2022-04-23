https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/deputat-gosudumy-sbezhavshie-artisty-dolzhny-vybrat-oni-s-rossiey-ili-s-fashistami--1038734077.html

Депутат Госудумы: сбежавшие артисты должны выбрать, они с Россией или с фашистами

Депутат Госудумы: сбежавшие артисты должны выбрать, они с Россией или с фашистами

Депутат Государственной Думы России Василий Власов считает, что артистов, сбежавших из страны в "отпуск", стоит не допускать к концертной деятельности и на... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T13:06+0300

2022-04-23T13:06+0300

2022-04-23T13:06+0300

радио

подкасты

россия

культура

искусство

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038734040_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_14b1673871df15b79a6ee413d36715b8.jpg

Депутат Госудумы о сбежавших артистах: должны выбрать, с Россией или с фашистами Депутат Госудумы о сбежавших артистах: должны выбрать, с Россией или с фашистами

Сбежавшие из России в "отпуск" деятели культуры после окончания спецоперации Вооруженных сил на Украине вернутся в страну ради денег и эфиров, заявил на заседании в Госдуме первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов.По мнению Власова, народные избранники должны действовать жестче и не допустить к концертам и на телешоу людей, которые предали свою страну, но при этом продолжают носить звание заслуженных артистов Российской Федерации."Они не должны ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги, они должны выбрать: либо вы с Россией, либо вы с убийцами-фашистами", – сказал Власов.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, культура, искусство, спецоперация, аудио