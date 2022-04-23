https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ekspert-rasskazal-o-samykh-zavisimykh-ot-importa-otraslyakh-proizvodstva-1038780458.html

Эксперт рассказал о самых зависимых от импорта отраслях производства

Эксперт рассказал о самых зависимых от импорта отраслях производства

В рамках жестких антироссийских санкций произошел разрыв логистических цепочек и уход многих крупных западных компаний с российского рынка. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T08:45+0300

2022-04-23T08:45+0300

2022-04-23T08:45+0300

россия

экономика

промышленность

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Самыми зависимыми от импорта отраслями производства стало производство медицинской техники, лекарств и самолетов, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина.Что до авиации, то, по словам эксперта, отечественный авиапарк на 70% состоит из импортных самолетов, при том, что в наличии имеются советские и новые российские разработки, авиконструкторские бюро и обученные кадры, производство российских самолетов можно наладить в течение трех-пяти лет.Зайнуллин добавил, что, по его мнению, государство должно приложить больше всего усилий именно на эти отрасли, например, по аналогии с особыми экономическими зонами освободить компании, разрабатывающие и производящие фармацевтическую и медицинскую продукцию от налогов на 5 лет, предоставить им льготные или беспроцентные кредиты долгосрочные кредиты, а также выкуп контрольного пакета акций компаний, находящихся в тяжелой финансовой ситуации.Эксперт добавил, что аналогичная ситуация складывается в электронике, текстильной промышленности, производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, где доля импорта достигает 50%Зайнуллин выразил мнение, что проблемы в сфере импортозамещения создали лоббисты иностранных производителей, из-за чего отечественные разработки замораживались и принимались решения о покупке импортных аналогов.

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россия, экономика, промышленность