https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/khashig-o-prazdnovanii-9-maya-v-sukhume-tsel--okunutsya-v-atmosferu-prazdnika--1038759404.html
Хашиг о праздновании 9 Мая в Сухуме: цель – окунуться в атмосферу праздника
Хашиг о праздновании 9 Мая в Сухуме: цель – окунуться в атмосферу праздника
О том, какие мероприятия планируется провести в столице Абхазии в связи с праздником 9 Мая, в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления культуры... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T18:00+0300
2022-04-23T18:00+0300
2022-04-23T18:00+0300
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Хашиг о праздновании 9 Мая в Сухуме: цель – окунуться в атмосферу праздника
Хашиг о праздновании 9 Мая в Сухуме: цель – окунуться в атмосферу праздника
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До 25 апреля рабочей группе по подготовке и проведению празднования поручено разработать план общегородских праздничных мероприятий.Начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг в интервью радио сказала, что уже утверждена рабочая группа и разработан черновой вариант плана мероприятий. По словам Хашиг, основная цель празднования – окунуться в атмосферу торжества.Собеседник Sputnik рассказала, какие мероприятия уже запланированы и где они будут проходить.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, 9 мая, аудио
Хашиг о праздновании 9 Мая в Сухуме: цель – окунуться в атмосферу праздника
О том, какие мероприятия планируется провести в столице Абхазии в связи с праздником 9 Мая, в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До 25 апреля рабочей группе по подготовке и проведению празднования поручено разработать план общегородских праздничных мероприятий.
Начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг в интервью радио сказала, что уже утверждена рабочая группа и разработан черновой вариант плана мероприятий. По словам Хашиг, основная цель празднования – окунуться в атмосферу торжества.
Собеседник Sputnik рассказала, какие мероприятия уже запланированы и где они будут проходить.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.