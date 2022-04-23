https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/nochnoe-paskhalnoe-bogosluzhenie-v-kafedralnom-sobore-sukhuma-pryamaya-translyatsiya-1038788583.html

Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Сухума. Прямая трансляция

Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Сухума. Прямая трансляция

В день Пасхи вспоминают Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия. Это - главный православный праздник, его отмечают в первое... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T23:36+0300

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Ночное пасхальное богослужение - самая радостная служба в году, - проходит в Сухумском кафедральном соборе. Это особенное и торжественное мероприятие, христиане бодрствуют в священную ночь Светлого Воскресения Христова еще с древних, апостольских времен.Ежегодно пасхальное богослужение начинается с Пасхальной полуночницы. В полночь прихожане совершают Крестный ход. После проходит служение пасхальной утрени, которая переходит в Божественную литургию Святого Иоанна Златоуста.Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная седмица, и каждый ее день - Светлый.

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