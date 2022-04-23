https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ogranichenie-poletov-na-yug-rossii-prodlili-do-1-maya-1038782427.html
Ограничение полетов на юг России продлили до 1 мая
Ограничение полетов на юг России продлили до 1 мая
Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, даты начала военной спецоперации России на Украине. Эту меру неоднократно продлевали. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T09:50+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был продлен до начала мая, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.Речь идет об ограничениях, наложенных на 11 российских аэропортов - их продлили до 3:45 1 мая по московскому времени.Авиаперевозчикам рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.В Росавиации уточнили, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме - все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний пассажирам нужно уточнять на их официальных сайтах. Принятые меры связаны с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что государство компенсирует расходы аэропортов, которых коснулось это решение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/nebo-nad-yugom-rossii-zakryto-kak-otmena-reysov-skazalas-na-turistakh-1037771765.html
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Ограничение полетов на юг России продлили до 1 мая
09:50 23.04.2022 (обновлено: 09:53 23.04.2022)
Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, даты начала военной спецоперации России на Украине. Эту меру неоднократно продлевали.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был продлен до начала мая, пишет РИА Новости
со ссылкой на сообщение Росавиации.
Речь идет об ограничениях, наложенных на 11 российских аэропортов - их продлили до 3:45 1 мая по московскому времени.
Запрет на полеты затрагивает аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиаперевозчикам рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
В Росавиации уточнили, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме - все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний пассажирам нужно уточнять на их официальных сайтах.
Принятые меры связаны с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что государство компенсирует расходы аэропортов, которых коснулось это решение.