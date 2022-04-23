https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ogranichenie-poletov-na-yug-rossii-prodlili-do-1-maya-1038782427.html

Ограничение полетов на юг России продлили до 1 мая

Ограничение полетов на юг России продлили до 1 мая

Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, даты начала военной спецоперации России на Украине. Эту меру неоднократно продлевали. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был продлен до начала мая, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Росавиации.Речь идет об ограничениях, наложенных на 11 российских аэропортов - их продлили до 3:45 1 мая по московскому времени.Авиаперевозчикам рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.В Росавиации уточнили, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме - все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний пассажирам нужно уточнять на их официальных сайтах. Принятые меры связаны с проведением Россией военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что государство компенсирует расходы аэропортов, которых коснулось это решение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/nebo-nad-yugom-rossii-zakryto-kak-otmena-reysov-skazalas-na-turistakh-1037771765.html

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