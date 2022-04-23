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https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/pobednyy-marsh-generala-sosnalieva-1038790297.html
Победный марш генерала Сосналиева
Победный марш генерала Сосналиева
Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
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После окончания военно-авиационного училища в Сызрани и Военно-командной академии имени Георгия Жукова Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка, стал начальником авиацентра, достиг звания заслуженного военного летчика СССР, получил орден Боевого Красного Знамени."После создания Конфедерации горских народов Кавказа ему было доверено руководство ее военным отделом. Активно участвуя в деятельности Конфедерации, Сосналиев предвидел "сгущающиеся тучи" над Абхазией. По этому поводу он несколько раз приезжал в Абхазию, встречался с Владиславом Ардзинба, ездил на Ингур, на границу с Грузией, изучал местность в восточной Абхазии, то есть он уже мысленно проводил рекогносцировку – с каких направлений грузинские войска могли нанести удар", — пишет военный историк Валико Пачулия своей статье "Полководец" к 70-летию со дня рождения Сосналиева.После вторжения грузинских войск в Абхазию в августе 1992 года, Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии. Во время войны с Грузией Сосналиев возглавлял Генеральный штаб и был первым заместителем министра обороны Абхазии. За особое мужество и храбрость в 1994 году Сосналиеву присвоено звание Героя Абхазии и воинский чин генерал-лейтенанта.
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фото , мультимедиа, фото

Победный марш генерала Сосналиева

23:00 23.04.2022 (обновлено: 23:44 23.04.2022)
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Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву сегодня исполнилось бы 80 лет.
После окончания военно-авиационного училища в Сызрани и Военно-командной академии имени Георгия Жукова Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка, стал начальником авиацентра, достиг звания заслуженного военного летчика СССР, получил орден Боевого Красного Знамени.
"После создания Конфедерации горских народов Кавказа ему было доверено руководство ее военным отделом. Активно участвуя в деятельности Конфедерации, Сосналиев предвидел "сгущающиеся тучи" над Абхазией. По этому поводу он несколько раз приезжал в Абхазию, встречался с Владиславом Ардзинба, ездил на Ингур, на границу с Грузией, изучал местность в восточной Абхазии, то есть он уже мысленно проводил рекогносцировку – с каких направлений грузинские войска могли нанести удар", — пишет военный историк Валико Пачулия своей статье "Полководец" к 70-летию со дня рождения Сосналиева.
После вторжения грузинских войск в Абхазию в августе 1992 года, Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии.
Во время войны с Грузией Сосналиев возглавлял Генеральный штаб и был первым заместителем министра обороны Абхазии. За особое мужество и храбрость в 1994 году Сосналиеву присвоено звание Героя Абхазии и воинский чин генерал-лейтенанта.
© Foto / из архива семьи Сосналиева

Сегодня исполнилось бы 80 лет Герою Абхазии, генералу Султану Сосналиеву.

Сегодня исполнилось бы 80 лет Герою Абхазии, генералу Султану Сосналиеву. - Sputnik Абхазия
1/11
© Foto / из архива семьи Сосналиева

Сегодня исполнилось бы 80 лет Герою Абхазии, генералу Султану Сосналиеву.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Султан Сосналиев родился в Нальчике в 1942 году.

Султан Сосналиев родился в Нальчике в 1942 году. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

Султан Сосналиев родился в Нальчике в 1942 году.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

В 1961 году Сосналиев поступил в летное училище в городе Сызрань.

В 1961 году Сосналиев поступил в летное училище в городе Сызрань. - Sputnik Абхазия
3/11
© Foto / из архива семьи Сосналиева

В 1961 году Сосналиев поступил в летное училище в городе Сызрань.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Сосналиев и члены авиаполка военно-командной академии имени Георгия Жукова.

Сосналиев и члены авиаполка военно-командной академии имени Георгия Жукова. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

Сосналиев и члены авиаполка военно-командной академии имени Георгия Жукова.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Уже на третий день грузино-абхазской войны Сосналиев с оружием в руках встал на защиту Абхазии.

Уже на третий день грузино-абхазской войны Сосналиев с оружием в руках встал на защиту Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/11
© Foto / из архива семьи Сосналиева

Уже на третий день грузино-абхазской войны Сосналиев с оружием в руках встал на защиту Абхазии.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Во время войны Султан Сосналиев руководил Генеральным штабом Вооруженных сил Абхазии.

Во время войны Султан Сосналиев руководил Генеральным штабом Вооруженных сил Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

Во время войны Султан Сосналиев руководил Генеральным штабом Вооруженных сил Абхазии.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

С апреля 1993 года до июня 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Султан Сосналиев был министром обороны Абхазии.

С апреля 1993 года до июня 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Султан Сосналиев был министром обороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/11
© Foto / из архива семьи Сосналиева

С апреля 1993 года до июня 1996 года, а также с 2005 по 2007 годы Султан Сосналиев был министром обороны Абхазии.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

За мужество, проявленное при защите Абхазии, Сосналиев был награжден званием "Герой Абхазии"

За мужество, проявленное при защите Абхазии, Сосналиев был награжден званием &quot;Герой Абхазии&quot; - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

За мужество, проявленное при защите Абхазии, Сосналиев был награжден званием "Герой Абхазии"

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Неоценим вклад Султана Сосналиева в завоевание независимости Абхазии, строительство Вооруженных сил республики, обеспечение безопасности и защиты национальных интересов государства.

Неоценим вклад Султана Сосналиева в завоевание независимости Абхазии, строительство Вооруженных сил республики, обеспечение безопасности и защиты национальных интересов государства. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

Неоценим вклад Султана Сосналиева в завоевание независимости Абхазии, строительство Вооруженных сил республики, обеспечение безопасности и защиты национальных интересов государства.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

Супруга Султана Сосналиева, Любовь, по-прежнему организовывает мероприятия, посвященные его памяти.

Супруга Султана Сосналиева, Любовь, по-прежнему организовывает мероприятия, посвященные его памяти. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

Супруга Султана Сосналиева, Любовь, по-прежнему организовывает мероприятия, посвященные его памяти.

© Foto / из архива семьи Сосналиева

В последний раз Сосналиев приезжал в Абхазию на празднование 15-летия независимости республики 30 сентября 2008 года.

В последний раз Сосналиев приезжал в Абхазию на празднование 15-летия независимости республики 30 сентября 2008 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Сосналиева

В последний раз Сосналиев приезжал в Абхазию на празднование 15-летия независимости республики 30 сентября 2008 года.

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