https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/pobednyy-marsh-generala-sosnalieva-1038790297.html

Победный марш генерала Сосналиева

Победный марш генерала Сосналиева

Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T23:00+0300

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в абхазии

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После окончания военно-авиационного училища в Сызрани и Военно-командной академии имени Георгия Жукова Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка, стал начальником авиацентра, достиг звания заслуженного военного летчика СССР, получил орден Боевого Красного Знамени."После создания Конфедерации горских народов Кавказа ему было доверено руководство ее военным отделом. Активно участвуя в деятельности Конфедерации, Сосналиев предвидел "сгущающиеся тучи" над Абхазией. По этому поводу он несколько раз приезжал в Абхазию, встречался с Владиславом Ардзинба, ездил на Ингур, на границу с Грузией, изучал местность в восточной Абхазии, то есть он уже мысленно проводил рекогносцировку – с каких направлений грузинские войска могли нанести удар", — пишет военный историк Валико Пачулия своей статье "Полководец" к 70-летию со дня рождения Сосналиева.После вторжения грузинских войск в Абхазию в августе 1992 года, Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии. Во время войны с Грузией Сосналиев возглавлял Генеральный штаб и был первым заместителем министра обороны Абхазии. За особое мужество и храбрость в 1994 году Сосналиеву присвоено звание Героя Абхазии и воинский чин генерал-лейтенанта.

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