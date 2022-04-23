https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/put-k-doveriyu-i-upor-na-administrativku-kak-budet-rabotat-verkhovnyy-sud-abkhazii-1038787469.html
Путь к доверию и упор на административку: как будет работать Верховный суд Абхазии
Путь к доверию и упор на административку: как будет работать Верховный суд Абхазии
21 марта депутаты Народного собрания Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда республики. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T16:45+0300
2022-04-23T16:45+0300
2022-04-23T16:45+0300
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В эфире радио Sputnik Бутба рассказала о том, какие дела преобладают в судебном производстве страны, о доверии к судебной системе, мерах дисциплинарной ответственности судей, об устройстве судейского корпуса по количественному и возрастному составу, условиях работы и внедрении автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.По словам Бутба, в следующем году основной упор в работе коллегии Верховного суда будет сделан на административное законодательство.Она отметила, что реализовать полномочия Верховного суда можно только тогда, когда есть "стратегическое понимание" работы.В рамках беседы в частности обсудили вопрос доверия к судебной власти."Вопрос доверия к судебной власти непростой. Я думаю, доверие к судебной власти можно повысить, принимая законы, обоснованные справедливые решения. Это единственный путь", - подчеркнула Саида Бутба.
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видео, мультимедиа, верховный суд абхазии, видео
Путь к доверию и упор на административку: как будет работать Верховный суд Абхазии
21 марта депутаты Народного собрания Абхазии избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда республики.
В эфире радио Sputnik
Бутба рассказала о том, какие дела преобладают в судебном производстве страны, о доверии к судебной системе, мерах дисциплинарной ответственности судей, об устройстве судейского корпуса по количественному и возрастному составу, условиях работы и внедрении автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.
По словам Бутба, в следующем году основной упор в работе коллегии Верховного суда будет сделан на административное законодательство.
Она отметила, что реализовать полномочия Верховного суда можно только тогда, когда есть "стратегическое понимание" работы.
В рамках беседы в частности обсудили вопрос доверия к судебной власти.
"Вопрос доверия к судебной власти непростой. Я думаю, доверие к судебной власти можно повысить, принимая законы, обоснованные справедливые решения. Это единственный путь", - подчеркнула Саида Бутба.