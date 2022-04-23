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"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?
"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?
Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать "вы", а когда — "Вы"? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова... 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T10:18+0300
2022-04-23T10:18+0300
2022-04-23T10:18+0300
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"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?
"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?
Почему не надо писать "С уважением", а желать "доброго времени суток" — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие?Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант". "Тотальный диктант" совместно с "МойОфис" проводят бесплатный образовательный онлайн-курс по деловому письму – "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания".Слушайте подкасты РИА Новости.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?
Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать "вы", а когда — "Вы"? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова нужно писать с заглавной буквы?
Почему не надо писать "С уважением", а желать "доброго времени суток" — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие?
Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант"
. "Тотальный диктант" совместно с "МойОфис"
проводят бесплатный образовательный онлайн-курс
по деловому письму – "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания".