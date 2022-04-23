https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ya-vas-uslyshal-kak-vesti-delovuyu-perepisku-chtoby-nikogo-ne-besit-1038766383.html

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?

"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?

Как не ошибиться в сокращениях и почему тыс. — с точкой, а млн — без? Когда писать "вы", а когда — "Вы"? Президент, мэр, вице-премьер — когда все эти слова... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T10:18+0300

2022-04-23T10:18+0300

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"Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить? "Я вас услышал". Как вести деловую переписку, чтобы никого не бесить?

Почему не надо писать "С уважением", а желать "доброго времени суток" — это уже моветон? И какие неологизмы из digital-сферы — самые раздражающие?Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант". "Тотальный диктант" совместно с "МойОфис" проводят бесплатный образовательный онлайн-курс по деловому письму – "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания".Слушайте подкасты РИА Новости.

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