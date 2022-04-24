https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/abkhazskie-tkhekvondisty-uspeshno-vystupili-v-sochi-1038795853.html

Абхазские тхэквондисты успешно выступили в Сочи

Абхазские тхэквондисты успешно выступили в Сочи

23 апреля в городе Сочи прошел турнир города по тхэквондо, с участием более 200 спортсменов. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

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спорт

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паратхэквондо

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Cпортсмены из Абхазии заняли 17 первых, девять вторых и девять третьих мест на турнире по тхэквондо в Сочи, сообщает Госкомспорта Абхазии.Абхазию на турнире представляли 37 спортсменов - они воспитанники тренеров Саиды Гунба, Эдуарда Арзуманяна, Инала Ажиба и Тимура Барциц.По словам Барциц, теперь команда будет готовиться к Кубку России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Туле 19-23 мая.

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спорт, абхазия, паратхэквондо, сочи