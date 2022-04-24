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Абхазские тхэквондисты успешно выступили в Сочи
Абхазские тхэквондисты успешно выступили в Сочи
23 апреля в городе Сочи прошел турнир города по тхэквондо, с участием более 200 спортсменов. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T13:35+0300
2022-04-24T13:35+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Cпортсмены из Абхазии заняли 17 первых, девять вторых и девять третьих мест на турнире по тхэквондо в Сочи, сообщает Госкомспорта Абхазии.Абхазию на турнире представляли 37 спортсменов - они воспитанники тренеров Саиды Гунба, Эдуарда Арзуманяна, Инала Ажиба и Тимура Барциц.По словам Барциц, теперь команда будет готовиться к Кубку России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Туле 19-23 мая.
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спорт, абхазия, паратхэквондо, сочи
Абхазские тхэквондисты успешно выступили в Сочи
13:35 24.04.2022 (обновлено: 13:55 24.04.2022)
23 апреля в городе Сочи прошел турнир города по тхэквондо, с участием более 200 спортсменов.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
Cпортсмены из Абхазии заняли 17 первых, девять вторых и девять третьих мест на турнире по тхэквондо в Сочи, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Абхазию на турнире представляли 37 спортсменов - они воспитанники тренеров Саиды Гунба, Эдуарда Арзуманяна, Инала Ажиба и Тимура Барциц.
По словам Барциц, теперь команда будет готовиться к Кубку России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Туле 19-23 мая.