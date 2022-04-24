https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/dopolnitelnoe-vremya-mazov-o-sbornoy-abkhazii-po-basketbolu--1038749453.html

Дополнительное время: Мазов о сборной Абхазии по баскетболу

Дополнительное время: Мазов о сборной Абхазии по баскетболу

Как сборная Абхазии по баскетболу попала на чемпионат Краснодарского края, какие у нее шансы на выход в финал, как вообще формируется сборная страны, в эфире... 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T19:18+0300

2022-04-24T19:18+0300

2022-04-24T19:18+0300

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Дополнительное время: Мазов о сборной Абхазии по баскетболу Дополнительное время: Мазов о сборной Абхазии по баскетболу

16 и 17 апреля в городе Славянске-на-Кубани абхазские баскетболисты провели две игры в рамках второго тура предварительных игр Открытого чемпионата Краснодарского края среди мужских команд. Сборная Абхазии попала в полуфинал чемпионата по итогам предварительных игр.Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов в беседе на радио рассказал об особенностях турнира Краснодарского края и есть ли шансы у сборной Абхазии выйти в финал.Мазов отметил, что на сегодняшний день состав сборной Абхазии состоит из более молодых спортсменов, средний возраст команды, 25-26 лет. Тренер рассказал, что в команде помимо спортсменов из Сухума, есть представители Гудаутского и Гулрыпшского районов.Главный тренер сборной Абхазии также рассказал, как происходит отбор ребят в сборную страны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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