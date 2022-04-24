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Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа о смысле пасхального богослужения

Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа о смысле пасхального богослужения

Со Светлой Пасхой православных верующих в эфире радио Sputnik поздравил Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиаа). 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T14:14+0300

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Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа о смысле пасхального богослужения Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа о смысле пасхального богослужения

Сегодня весь православный мир отмечает Светлое Воскресение Христово. Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи. Всего празднование длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо. Христиане подразумевают под Пасхой переход от смерти к новой жизни, от земли к небу. О том, в чем смысл пасхального богослужения, и как лучше провести этот день, рассказал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

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