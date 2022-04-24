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Крупное ДТП произошло в Стамбуле с 16 машинами и автобусом
Крупное ДТП произошло в Стамбуле с 16 машинами и автобусом
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Автобус с отказавшими тормозами стал причиной массового ДТП в Стамбуле, столкнулись 16 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на... 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T20:34+0300
2022-04-24T20:34+0300
2022-04-24T20:34+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Автобус с отказавшими тормозами стал причиной массового ДТП в Стамбуле, столкнулись 16 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber."На спуске в Сарыере (район Стамбула - ред.) произошло ДТП с участием автобуса, у которого отказали тормоза. Врезались друг в друга 16 автомобилей. В аварии пострадало много людей", - говорилось в новостном сообщении телеканала.Есть ли погибшие, не уточняется.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, турция, стамбул, авария, новости
Крупное ДТП произошло в Стамбуле с 16 машинами и автобусом
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
Автобус с отказавшими тормозами стал причиной массового ДТП в Стамбуле, столкнулись 16 автомобилей, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал A Haber.
"На спуске в Сарыере (район Стамбула - ред.) произошло ДТП с участием автобуса, у которого отказали тормоза. Врезались друг в друга 16 автомобилей. В аварии пострадало много людей", - говорилось в новостном сообщении телеканала.
Есть ли погибшие, не уточняется.