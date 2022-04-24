https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/krupnoe-dtp-proizoshlo-v-stambule-s-16-mashinami-i-avtobusom-1038799672.html

Крупное ДТП произошло в Стамбуле с 16 машинами и автобусом

Крупное ДТП произошло в Стамбуле с 16 машинами и автобусом

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Автобус с отказавшими тормозами стал причиной массового ДТП в Стамбуле, столкнулись 16 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на... 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T20:34+0300

2022-04-24T20:34+0300

2022-04-24T20:34+0300

в мире

происшествия

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стамбул

авария

новости

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Автобус с отказавшими тормозами стал причиной массового ДТП в Стамбуле, столкнулись 16 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber."На спуске в Сарыере (район Стамбула - ред.) произошло ДТП с участием автобуса, у которого отказали тормоза. Врезались друг в друга 16 автомобилей. В аварии пострадало много людей", - говорилось в новостном сообщении телеканала.Есть ли погибшие, не уточняется.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, происшествия, турция, стамбул, авария, новости