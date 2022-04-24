https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/makron-i-le-pen-progolosovali-vo-vtorom-ture-prezidentskikh-vyborov-1038796820.html

Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов

Макрон и Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов

В воскресенье, 24 апреля, во Франции проходит второй и решающий тур президентских выборов. За президентское кресло борются нынешний французский лидер Эммануэль... 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T15:22+0300

2022-04-24T15:22+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат в президенты от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проголосовали во втором туре президентских выборов, сообщает РИА Новости.Макрон и его супруга Брижит отдали свои голоса на избирательном участке в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где расположено их семейное имение.Ле Пен сделала свой выбор на избирательном участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.Избирательные участки открылись в 8:00 (9:00 мск). По данным МВД Франции на 13.00, явка составила 26,41%. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Примечательно, что оба они уже второй раз подряд сталкиваются во втором туре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/eta-frantsiya-slomalas-drugoy-ne-budet-1038785218.html

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