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Российские войска выполнили за ночь более 400 огневых задач на Украине
Российские войска выполнили за ночь более 400 огневых задач на Украине
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине с 24 февраля. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T11:40+0300
2022-04-24T11:40+0300
2022-04-24T11:40+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Ракетные войска и артиллерия России в ночное время выполнила 423 огневые задачи, сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Удары нанесли поражение 26 пунктам управления, 367 опорным пунктам и районам скопления живой силы и военной техники, а также 25 позициям артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.Еще девять военных объектов Украины поражены ракетами ВКС России и 26 объектов авиацией. Было уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.Российские средства ПВО ликвидировали еще 10 украинских беспилотников.
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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф
Российские войска выполнили за ночь более 400 огневых задач на Украине
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине с 24 февраля.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Ракетные войска и артиллерия России в ночное время выполнила 423 огневые задачи, сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Удары нанесли поражение 26 пунктам управления, 367 опорным пунктам и районам скопления живой силы и военной техники, а также 25 позициям артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.
Также за минувшую ночь высокоточными ракетами наземного базирования российской армии в районе Павлограда были уничтожены цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских военных.
Еще девять военных объектов Украины поражены ракетами ВКС России и 26 объектов авиацией. Было уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.
Российские средства ПВО ликвидировали еще 10 украинских беспилотников.