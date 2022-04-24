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РПЦ собрала более 200 млн руб на помощь беженцам из Донбасса и Украины
РПЦ собрала более 200 млн руб на помощь беженцам из Донбасса и Украины
Ранее РПЦ делала призыв к прихожанам поддержать акцию сбора помощи, на него откликнулось много людей, не только воцерковленных, они приносят еду, одежду. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T08:45+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Русская православная церковь собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, об этом сообщил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Помощь принимают в Белгородской, Ростовской, Симферопольской, Воронежской епархиях, а затем оказывают ее без разделения на национальности и вероисповедания, отметил епископ.Адресные просьбы приходят по федеральной линии церковной помощи "Милосердие": "в месяц поступает более шести тысяч звонков, из них почти две тысячи касаются вопросов помощи беженцам", добавил епископ Пантелеимон.Он рассказал также, что в церковный штаб помощи беженцам в Москве ежедневно приходит около 150 человек, в некоторые дни - и до 200. Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе в рамках гуманитарной миссии.
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РПЦ собрала более 200 млн руб на помощь беженцам из Донбасса и Украины
08:45 24.04.2022 (обновлено: 09:45 24.04.2022)
Ранее РПЦ делала призыв к прихожанам поддержать акцию сбора помощи, на него откликнулось много людей, не только воцерковленных, они приносят еду, одежду.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik.
Русская православная церковь собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, об этом сообщил в интервью РИА Новости
глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
"Собрали свыше 214 миллионов рублей на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. В России церковь собрала и передала больше одной тысячи тонн гуманитарной помощи, из них более 540 тонн направили в Донбасс, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии", – заявил епископ Пантелеимон.
Помощь принимают в Белгородской, Ростовской, Симферопольской, Воронежской епархиях, а затем оказывают ее без разделения на национальности и вероисповедания, отметил епископ.
Адресные просьбы приходят по федеральной линии церковной помощи "Милосердие": "в месяц поступает более шести тысяч звонков, из них почти две тысячи касаются вопросов помощи беженцам", добавил епископ Пантелеимон.
Он рассказал также, что в церковный штаб помощи беженцам в Москве ежедневно приходит около 150 человек, в некоторые дни - и до 200.
Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе в рамках гуманитарной миссии.