https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/rpts-sobrala-bolee-200-mln-rub-na-pomosch-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-1038792030.html

РПЦ собрала более 200 млн руб на помощь беженцам из Донбасса и Украины

РПЦ собрала более 200 млн руб на помощь беженцам из Донбасса и Украины

Ранее РПЦ делала призыв к прихожанам поддержать акцию сбора помощи, на него откликнулось много людей, не только воцерковленных, они приносят еду, одежду. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T08:45+0300

2022-04-24T08:45+0300

2022-04-24T09:45+0300

россия

новости

донбасс

украина

высший церковный совет рпц

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037754164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e2f11e192d39e80d799770f1fa330e1.jpg

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Русская православная церковь собрала более 200 миллионов рублей на помощь беженцам из Донбасса и Украины, об этом сообщил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).Помощь принимают в Белгородской, Ростовской, Симферопольской, Воронежской епархиях, а затем оказывают ее без разделения на национальности и вероисповедания, отметил епископ.Адресные просьбы приходят по федеральной линии церковной помощи "Милосердие": "в месяц поступает более шести тысяч звонков, из них почти две тысячи касаются вопросов помощи беженцам", добавил епископ Пантелеимон.Он рассказал также, что в церковный штаб помощи беженцам в Москве ежедневно приходит около 150 человек, в некоторые дни - и до 200. Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе в рамках гуманитарной миссии.

россия

донбасс

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, донбасс, украина, высший церковный совет рпц, беженцы