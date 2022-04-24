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У детей из 12 стран мира выявили острый гепатит неизвестного происхождения
У детей из 12 стран мира выявили острый гепатит неизвестного происхождения
Острый гепатит диагностировали у детей самых разных возрастов, от 1 месяца до 16 лет. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T11:02+0300
2022-04-24T11:02+0300
2022-04-24T11:02+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. ВОЗ сообщила о почти 170 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе, передает РИА Новости.По данным ВОЗ, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей приходится на Великобританию, 13 случаев зарегистрировано в Испании, 12 – в Израиле, менее десяти в Дании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.Возраст заболевших в промежутке от 1 месяца до 16 лет. Некоторым пациентам пришлось пересадить печень. По информации ВОЗ, известно по меньшей мере об одном смертельном исходе.Ни в одном из 169 случаев неизвестного гепатита, вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены, уточняет ВОЗ.В организации напомнили, что общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену. Странам-участницам ВОЗ рекомендовано изучить случаи острого гепатита у детей и сообщить о них. При этом ВОЗ не видит необходимости во введении ограничений на поездки или торговлю со странами, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз, дети, здоровье, новости
У детей из 12 стран мира выявили острый гепатит неизвестного происхождения
Острый гепатит диагностировали у детей самых разных возрастов, от 1 месяца до 16 лет.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik.
ВОЗ сообщила о почти 170 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе, передает РИА Новости
.
"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - отмечается в заявлении организации.
По данным ВОЗ, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей приходится на Великобританию, 13 случаев зарегистрировано в Испании, 12 – в Израиле, менее десяти в Дании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.
Возраст заболевших в промежутке от 1 месяца до 16 лет. Некоторым пациентам пришлось пересадить печень. По информации ВОЗ, известно по меньшей мере об одном смертельном исходе.
Ни в одном из 169 случаев неизвестного гепатита, вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены, уточняет ВОЗ.
В организации напомнили, что общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену. Странам-участницам ВОЗ рекомендовано изучить случаи острого гепатита у детей и сообщить о них. При этом ВОЗ не видит необходимости во введении ограничений на поездки или торговлю со странами, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.