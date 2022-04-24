https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/u-detey-iz-12-stran-mira-vyyavili-ostryy-gepatit-neizvestnogo-proiskhozhdeniya-1038793765.html

У детей из 12 стран мира выявили острый гепатит неизвестного происхождения

У детей из 12 стран мира выявили острый гепатит неизвестного происхождения

Острый гепатит диагностировали у детей самых разных возрастов, от 1 месяца до 16 лет. 24.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-24T11:02+0300

2022-04-24T11:02+0300

2022-04-24T11:02+0300

в мире

воз

дети

здоровье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/18/1038793496_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_a54b4aead25732feea9d3228797e6cd7.jpg

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. ВОЗ сообщила о почти 170 случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира, известно об одном смертельном исходе, передает РИА Новости.По данным ВОЗ, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей приходится на Великобританию, 13 случаев зарегистрировано в Испании, 12 – в Израиле, менее десяти в Дании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.Возраст заболевших в промежутке от 1 месяца до 16 лет. Некоторым пациентам пришлось пересадить печень. По информации ВОЗ, известно по меньшей мере об одном смертельном исходе.Ни в одном из 169 случаев неизвестного гепатита, вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не были обнаружены, уточняет ВОЗ.В организации напомнили, что общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену. Странам-участницам ВОЗ рекомендовано изучить случаи острого гепатита у детей и сообщить о них. При этом ВОЗ не видит необходимости во введении ограничений на поездки или торговлю со странами, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, дети, здоровье, новости