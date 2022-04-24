Украинский снаряд прилетел в приграничное село Белгородского района

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Прилетевший со стороны Украины снаряд попал в село Отрадное в семи километрах от российско-украинской границы, сообщил глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев.



"Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", - написал чиновник в своем Telegram-канале.



Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, никакие строения не пострадали.



В начале апреля в Белгороде произошел обширный пожар на нефтебазе после авиаудара с украинских вертолетов.