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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/ukrainskiy-snaryad-priletel-v-prigranichnoe-selo-belgorodskogo-rayona-1038797910.html
Украинский снаряд прилетел в приграничное село Белгородского района
Украинский снаряд прилетел в приграничное село Белгородского района
Пострадавших и разрушений из-за происшествия нет. 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T18:33+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Прилетевший со стороны Украины снаряд попал в село Отрадное в семи километрах от российско-украинской границы, сообщил глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев."Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", - написал чиновник в своем Telegram-канале.Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, никакие строения не пострадали. В начале апреля в Белгороде произошел обширный пожар на нефтебазе после авиаудара с украинских вертолетов.
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Украинский снаряд прилетел в приграничное село Белгородского района

18:33 24.04.2022 (обновлено: 18:47 24.04.2022)
© Sputnik / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСело Головчино Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Головчино Белгородского района обстреляли со стороны Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2022
© Sputnik / Таисия Лисковец
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Пострадавших и разрушений из-за происшествия нет.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Прилетевший со стороны Украины снаряд попал в село Отрадное в семи километрах от российско-украинской границы, сообщил глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев.

"Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, никакие строения не пострадали.

В начале апреля в Белгороде произошел обширный пожар на нефтебазе после авиаудара с украинских вертолетов.
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