https://sputnik-abkhazia.ru/20220424/yulkin-o-globalnom-poteplenii-nuzhny-radikalnye-mery-dlya-uderzhaniya-rosta-temperatury--1038705146.html
Юлкин о глобальном потеплении: нужны радикальные меры для удержания роста температуры
Юлкин о глобальном потеплении: нужны радикальные меры для удержания роста температуры
Изменения клиамата на земле прокомментировал в эфире радио член рабочей группы при президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением... 24.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-24T15:52+0300
2022-04-24T15:52+0300
2022-04-24T16:12+0300
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Юлкин о глобальном потеплении: нужны радикальные меры для удержания роста температуры
Юлкин о глобальном потеплении: нужны радикальные меры для удержания роста температуры
Метеостанции в Арктике и Антарктиде в один день зафиксировали температурные рекорды. Среднесуточные показатели оказались на 30 и 40 градусов соответственно выше нормы. Это заметили ученые - и в состоянии морского льда в полярных широтах: в Северном полушарии его стало больше, а в Южном - наоборот. И это не связано с сезонностью.Как рассказал руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросов парниковых газов Комитета по экологии и природопользованию РСПП, член рабочей группы при президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития Михаил Юлкин, на всей планете можно наблюдать изменение климата с ростом температуры. Главным фактором этого является человек."Человек стал настолько могуч, что может менять климат на планете Земля. Это получилось не сознательно. Естественные цифры сегодня говорят о том, что на планете должно было бы уже холодать, должен был быть поворот к новому ледниковому периоду, а у нас наоборот идет потепление. Нужны радикальные действия для удержания роста температуры в пределах, с которыми мы еще сможем справиться. Потому что при дальнейшем потеплении климат сможет выйти из-под контроля настолько, что жить во многих частях Земли будет физически невозможно. Где-то будут проблемы с нехваткой пресной воды, где-то будут проблемы с очень высокой температурой и влажностью", - рассказал Михаил Юлкин.Он отметил, что в сложившейся ситуации людям необходимо ограничить выбросы в атмосферу парникового газа. Необходимо использовать те источники энергии, которые находятся на планете – вода, ветер, солнце, но ни в коем случае не использовать те источники, которые находятся в недрах земли.Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале выше.
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в мире, глобальное потепление, подкасты, аудио
Юлкин о глобальном потеплении: нужны радикальные меры для удержания роста температуры
15:52 24.04.2022 (обновлено: 16:12 24.04.2022)
Изменения клиамата на земле прокомментировал в эфире радио член рабочей группы при президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития Михаил Юлкин.
Метеостанции в Арктике и Антарктиде в один день зафиксировали температурные рекорды. Среднесуточные показатели оказались на 30 и 40 градусов соответственно выше нормы. Это заметили ученые - и в состоянии морского льда в полярных широтах: в Северном полушарии его стало больше, а в Южном - наоборот. И это не связано с сезонностью.
Как рассказал руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросов парниковых газов Комитета по экологии и природопользованию РСПП, член рабочей группы при президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития Михаил Юлкин, на всей планете можно наблюдать изменение климата с ростом температуры. Главным фактором этого является человек.
"Человек стал настолько могуч, что может менять климат на планете Земля. Это получилось не сознательно. Естественные цифры сегодня говорят о том, что на планете должно было бы уже холодать, должен был быть поворот к новому ледниковому периоду, а у нас наоборот идет потепление. Нужны радикальные действия для удержания роста температуры в пределах, с которыми мы еще сможем справиться. Потому что при дальнейшем потеплении климат сможет выйти из-под контроля настолько, что жить во многих частях Земли будет физически невозможно. Где-то будут проблемы с нехваткой пресной воды, где-то будут проблемы с очень высокой температурой и влажностью", - рассказал Михаил Юлкин.
Он отметил, что в сложившейся ситуации людям необходимо ограничить выбросы в атмосферу парникового газа. Необходимо использовать те источники энергии, которые находятся на планете – вода, ветер, солнце, но ни в коем случае не использовать те источники, которые находятся в недрах земли.
Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале выше.