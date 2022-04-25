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Эксперт о газификации Абхазии: большое благо

Эксперт о газификации Абхазии: большое благо

О проекте газификации Абхазии, как разрешить энергетический кризис, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился заместитель генерального директора Фонда... 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T11:35+0300

2022-04-25T11:35+0300

2022-04-25T11:35+0300

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Гривач о газификации Абхазии Гривач о газификации Абхазии

В руководстве Абхазии говорят о планах по газификации республики. Газ может стать альтернативным источником энергии. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач уверен, что газификация - большое благо для потребителей и для региона в целом, так как существенно позволяет повысить качество жизни и упростить бытовые проблемы, связанные с бесперебойным энергоснабжением. "Но решить проблему неплатежей, которая очень серьезно затрудняет работу энергосистемы Абхазии, газификация не может. наоборот, может ее усилить. Вряд ли решение о газификации может быть принято в такой конфигурации. Вопрос должен решаться комплексно. Кроме того, газификация - длительный и дорогостоящий проект. Надо понять, за счет чего он будет финансироваться, и нужно ли это делать, не проще ли развивать какие-то альтернативные способы?" - сказал эксперт. Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.

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