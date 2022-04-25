https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/ekspert-o-sozdanii-biooruzhiya-izbiratelnogo-porazheniya-zapad-ispolzoval-ukrainu-1038751904.html

Эксперт о создании биооружия избирательного поражения: Запад использовал Украину

Эксперт о создании биооружия избирательного поражения: Запад использовал Украину

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T18:10+0300

2022-04-25T18:10+0300

2022-04-25T18:21+0300

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Эксперт о создании биооружия избирательного поражения: Запад использовал Украину Эксперт о создании биооружия избирательного поражения: Запад использовал Украину

В эфире радио Sputnik Мендкович отметил, что на Западе еще с начала 2000 годов ведутся работы по созданию избирательного биологического оружия.Он подчеркнул, что создание биологического оружия избирательного поражения - вопрос времени.По его словам, создать избирательное биооружие, чтобы, например, европейцы не болели, а африканцы умирали, пока вроде не удалось."Западные военные ищут такую возможность, поскольку это оружие открывает огромные возможности в ведении биологической войны. Что касается гаплогруппы R1a1, которая характерна для многих славянских народов (47 процентов у русских, до 44 у украинцев и до 50 у белорусов), то, безусловно, такие работы на Западе велись, и эта Y-хромосомная гаплогруппа изучалась с разных сторон, то есть изучались ее носители, специфика их иммунитета. Для этой цели и была выбрана Украина, где можно получить достаточно широкую подборку биообразцов у местного населения. Насколько далеко зашли американцы в этих разработках, судить довольно сложно, так как деятельность лабораторий была засекречена, и только после освобождения части территорий Украины начинают появляться документы, проливающие свет на ситуацию", - уточнил Мендкович.Между тем биологи считают, что до появления рабочих образцов, которые можно было бы применить, пока далеко.Мендкович напомнил, что биологическое оружие, наряду с ядерным и химическим, входит в так называемую "триаду массового поражения".

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