Эксперт о создании биооружия избирательного поражения: Запад использовал Украину
18:10 25.04.2022 (обновлено: 18:21 25.04.2022)
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине.
В эфире радио Sputnik Мендкович отметил, что на Западе еще с начала 2000 годов ведутся работы по созданию избирательного биологического оружия.
"Принципиальная возможность подобного рода разработок фиксировалась даже в открытых источниках. Безусловно, подходы к решению этой задачи искали и в сети биолабораторий США, которые действовали на Украине и продолжают действовать в Казахстане, Узбекистане и Армении. Пока рабочих образцов мало, но уже можно получить болезнь, которая будет иметь более высокий уровень летальности для представителей определенной расы. Например, известно, что коронавирус более летален для представителей монголоидной расы, и это во многом подтверждает статистика", - сказал Мендкович.
Он подчеркнул, что создание биологического оружия избирательного поражения - вопрос времени.
"Уже возможно вести войну с использованием модифицированных штаммов болезней. При этом биологические атаки на животных многократно происходили на территориях сопредельных с Россией или в приграничных российских регионах. Это было в период работы американских биологических лабораторий в Грузии и на Украине. Напомню, что подобное было проделано американцами на Кубе, когда они практически уничтожили животноводство, запустив свиную чуму. Тогда это делалось в рамках экономической войны", - заявил политолог.
По его словам, создать избирательное биооружие, чтобы, например, европейцы не болели, а африканцы умирали, пока вроде не удалось.
"Западные военные ищут такую возможность, поскольку это оружие открывает огромные возможности в ведении биологической войны. Что касается гаплогруппы R1a1, которая характерна для многих славянских народов (47 процентов у русских, до 44 у украинцев и до 50 у белорусов), то, безусловно, такие работы на Западе велись, и эта Y-хромосомная гаплогруппа изучалась с разных сторон, то есть изучались ее носители, специфика их иммунитета. Для этой цели и была выбрана Украина, где можно получить достаточно широкую подборку биообразцов у местного населения. Насколько далеко зашли американцы в этих разработках, судить довольно сложно, так как деятельность лабораторий была засекречена, и только после освобождения части территорий Украины начинают появляться документы, проливающие свет на ситуацию", - уточнил Мендкович.
Между тем биологи считают, что до появления рабочих образцов, которые можно было бы применить, пока далеко.
"Но надо учитывать, что собранные американцами на Украине данные позволяют им адаптировать биологическое оружие под свои нужды. То есть США уже знают, какие штаммы или разновидности болезней наиболее опасны и легко распространятся на территории возможного театра военных действий - Украины и Казахстана как смежных регионов России, ведь у границ этих стран практически не меняются биосфера и климат. При этом, например, данные из Казахстана, где также функционируют американские биолаборатории, могут использоваться для ведения биологической войны в Западном Китае или Южной Сибири; аналогичная ситуация с Украиной и западом России", - отметил эксперт.
Мендкович напомнил, что биологическое оружие, наряду с ядерным и химическим, входит в так называемую "триаду массового поражения".
"Все они либо запрещены, либо находятся под сильным ограничением - есть структуры контроля над ядерным и химическим оружием. Последняя работает неэффективно, но все же работает. А вот контроль над созданием биологического оружия США блокируют на уровне ООН. Все из-за того, что они ведут разработку такого оружия на территории третьих стран, в том числе в СНГ", - пояснил эксперт.