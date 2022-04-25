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Французы сделали свой выбор: Макрон победил на президентских выборах

Французы сделали свой выбор: Макрон победил на президентских выборах

Подсчитаны 100% голосов на выборах во Франции, по итогам голосования, Эммануэль Макрон сохраняет свой пост, набрав 58,55%. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T08:52+0300

2022-04-25T08:52+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбирался на новый срок: после завершения подсчета всех голосов во втором туре выборов главы государства он набрал 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45%, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское МВД.Президент Франции избирается сроком на пять лет. Принять участие в голосовании имели право 49 миллионов граждан. В первом туре, который прошел 10 апреля, участвовали 12 кандидатов, из них во второй тур прошли Макрон и Ле Пен.Примечательно, что в предыдущие президентские выборы во Франции в 2017 году также вышли во второй тур Макрон и Ле Пен, тогда первый победил со значительно бо́льшим отрывом.

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