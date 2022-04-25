https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/gruppa-neonatsistov-zaderzhana-za-podgotovku-ubiystva-zhurnalista-soloveva-1038807114.html
Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева
Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева
Главное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело за подготовку особо тяжкого преступления. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T14:45+0300
2022-04-25T14:45+0300
2022-04-25T14:56+0300
россия
украина
националисты
новости
журналисты
спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/19/1038807011_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_bc1b4e3a9ee82a6256508156b5be4b5c.jpg
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева по заказу спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после чего они планировали скрыться за рубежом.При обыске у членов преступной группы изъяли самодельную взрывчатку, "коктейли Молотова", пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу.О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.* Запрещенная в России террористическая организация
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/19/1038807011_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8ddacfa552e851f4be16717cb558b91a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, националисты, новости, журналисты, спецслужбы
Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева
14:45 25.04.2022 (обновлено: 14:56 25.04.2022)
Главное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело за подготовку особо тяжкого преступления.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева по заказу спецслужб Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на силовое ведомство.
"ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - рассказали в ведомстве.
Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после чего они планировали скрыться за рубежом.
При обыске у членов преступной группы изъяли самодельную взрывчатку, "коктейли Молотова", пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу.
О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", - отметил Путин.
Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.
* Запрещенная в России террористическая организация