Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/gruppa-neonatsistov-zaderzhana-za-podgotovku-ubiystva-zhurnalista-soloveva-1038807114.html
Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева
Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева
Главное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело за подготовку особо тяжкого преступления. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T14:45+0300
2022-04-25T14:56+0300
россия
украина
националисты
новости
журналисты
спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/19/1038807011_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_bc1b4e3a9ee82a6256508156b5be4b5c.jpg
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева по заказу спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после чего они планировали скрыться за рубежом.При обыске у членов преступной группы изъяли самодельную взрывчатку, "коктейли Молотова", пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу.О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.* Запрещенная в России террористическая организация
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/19/1038807011_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8ddacfa552e851f4be16717cb558b91a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, националисты, новости, журналисты, спецслужбы

Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева

14:45 25.04.2022 (обновлено: 14:56 25.04.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМеждународная научная конференция "Зиновьевские чтения"
Международная научная конференция Зиновьевские чтения - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Главное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело за подготовку особо тяжкого преступления.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева по заказу спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.
"ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - рассказали в ведомстве.
Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после чего они планировали скрыться за рубежом.
При обыске у членов преступной группы изъяли самодельную взрывчатку, "коктейли Молотова", пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу.
О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы", - отметил Путин.

Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.
* Запрещенная в России террористическая организация
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0