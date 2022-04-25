https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/gruppa-neonatsistov-zaderzhana-za-podgotovku-ubiystva-zhurnalista-soloveva-1038807114.html

Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева

Группа неонацистов задержана за подготовку убийства журналиста Соловьева

Главное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело за подготовку особо тяжкого преступления. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T14:45+0300

2022-04-25T14:45+0300

2022-04-25T14:56+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного российского журналиста Владимира Соловьева по заказу спецслужб Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после чего они планировали скрыться за рубежом.При обыске у членов преступной группы изъяли самодельную взрывчатку, "коктейли Молотова", пистолеты Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу.О том, что утром 25 февраля ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов, заявил ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он сообщил, что в Москве знают имена всех кураторов украинских террористов из западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ.* Запрещенная в России террористическая организация

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россия, украина, националисты, новости, журналисты, спецслужбы