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Командир "Пятнашки": у Европы не осталось ценностей, за которые она готова сражаться
Командир "Пятнашки": у Европы не осталось ценностей, за которые она готова сражаться
У нас есть понимание того, что мы делаем, а Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно... 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T15:24+0300
2022-04-25T15:24+0300
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У нас есть понимание того, что мы делаем, а Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно несамостоятельна и сама не имеет таких ценностей, за которые готова сражаться, заявил в интервью РИА Новости командир интернационального добровольческого батальона "Пятнашка" в ДНР Ахра Авидзба."Я вчера разговаривал с итальянцами, я спросил: Какая у вас идея? Вот сидит рядом турок, они бредят тем, что хотят возродить там Османскую империю, еще что-то. Вы о чем? - Они: Мы все знаем, что мы не свободны, поэтому у нас никакой идеи нет. - Я: Это же крайне глупо. Вам же даже воевать не надо, просто флаг над головой поменять, и вы даже не заметите, что произошло. И большая часть Европы - она такова. У них нет устремлений", - сказал Авидзба.По его словам, Россия борется с нацистами, чтобы сохранить государственность, а Европа настолько несамостоятельна, что находится не в том положении, чтобы давать советы.
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видео, мультимедиа, днр, донбасс, в мире, видео
У нас есть понимание того, что мы делаем, а Европа не может указывать России, как действовать в вопросах исторической важности, так как абсолютно несамостоятельна и сама не имеет таких ценностей, за которые готова сражаться, заявил в интервью РИА Новости
командир интернационального добровольческого батальона "Пятнашка" в ДНР Ахра Авидзба.
"Я вчера разговаривал с итальянцами, я спросил: Какая у вас идея? Вот сидит рядом турок, они бредят тем, что хотят возродить там Османскую империю, еще что-то. Вы о чем? - Они: Мы все знаем, что мы не свободны, поэтому у нас никакой идеи нет. - Я: Это же крайне глупо. Вам же даже воевать не надо, просто флаг над головой поменять, и вы даже не заметите, что произошло. И большая часть Европы - она такова. У них нет устремлений", - сказал Авидзба.
По его словам, Россия борется с нацистами, чтобы сохранить государственность, а Европа настолько несамостоятельна, что находится не в том положении, чтобы давать советы.