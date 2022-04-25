https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-terroristov-pravogo-sektora-1038810553.html

Российские военные уничтожили штаб террористов "Правого сектора"*

Российские военные уничтожили штаб террористов "Правого сектора"*

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T20:20+0300

2022-04-25T20:20+0300

2022-04-25T20:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поражены 27 военных объектов Украины, в том числе штаб террористической группировки "Правый сектор" в Новогродовке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Уничтожены также четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска (ДНР) и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.Кроме того, российская армия с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожила за день шесть тяговых подстанций, через которые осуществлялась поставка иностранного вооружения и военной техники украинским войскам на Донбассе.Авиацией и ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Ракетные войска нанесли 15 ударов, ПВО сбили еще четыре беспилотника.* Запрещенная в России террористическая организация

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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф