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Российские военные уничтожили штаб террористов "Правого сектора"*
Российские военные уничтожили штаб террористов "Правого сектора"*
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T20:20+0300
2022-04-25T20:20+0300
2022-04-25T20:20+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поражены 27 военных объектов Украины, в том числе штаб террористической группировки "Правый сектор" в Новогродовке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Уничтожены также четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска (ДНР) и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.Кроме того, российская армия с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожила за день шесть тяговых подстанций, через которые осуществлялась поставка иностранного вооружения и военной техники украинским войскам на Донбассе.Авиацией и ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Ракетные войска нанесли 15 ударов, ПВО сбили еще четыре беспилотника.* Запрещенная в России террористическая организация
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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф
Российские военные уничтожили штаб террористов "Правого сектора"*
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты мирного населения Донбасса.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поражены 27 военных объектов Украины, в том числе штаб террористической группировки "Правый сектор" в Новогродовке, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Уничтожены также четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска (ДНР) и 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.
Кроме того, российская армия с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожила за день шесть тяговых подстанций, через которые осуществлялась поставка иностранного вооружения и военной техники украинским войскам на Донбассе.
Авиацией и ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Ракетные войска нанесли 15 ударов, ПВО сбили еще четыре беспилотника.
* Запрещенная в России террористическая организация