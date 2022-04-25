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https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/seriynoe-proizvodstvo-noveyshey-sistemy-pvo-s-500-zapuscheno-v-rossii-1038806328.html
Серийное производство новейшей системы ПВО С-500 запущено в России
Серийное производство новейшей системы ПВО С-500 запущено в России
Новая зенитно-ракетная система поступит на вооружение российской армии согласно срокам, определенным гособоронзаказом. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Новейшая система ПВО ПРО С-500 ("Прометей") уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя данного комплекса - концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ракетных систем "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров.
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россия, вооружения, армия, министерство обороны рф, новости

Серийное производство новейшей системы ПВО С-500 запущено в России

13:35 25.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоканальная станция наведения ракет в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС)
Многоканальная станция наведения ракет в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Новая зенитно-ракетная система поступит на вооружение российской армии согласно срокам, определенным гособоронзаказом.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Новейшая система ПВО ПРО С-500 ("Прометей") уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя данного комплекса - концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".
"В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов - ред). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом", - сказал разработчик.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ракетных систем "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров.
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С балтийско-черноморским прицелом: как "Прометей" поражает цели
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