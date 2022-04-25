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Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер

Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер

О программе шахматных соревнований этого года, количестве ожидаемых участников, условий для проведения турниров рассказал президент Федерации шахмат Абхазии... 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T09:55+0300

2022-04-25T09:55+0300

2022-04-25T09:55+0300

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Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер Тужба о шахматных турнирах летом в Абхазии: беспрерывный конвейер

На лето предусмотрена обширная программа по проведению шахматных турниров, сообщил в интервью Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба."Из-за того что у российских и белорусских шахматистов сократился объем выездных соревнований по понятным причинам, то мы решили сделать так, чтобы как можно больше людей смогли приехать в Абхазию и сохранили спортивную, игровую форму, чтобы у них была какая-то альтернатива. Если у нас было только одно большое соревнование летом, то сейчас уже сделали семь. У нас есть для этого все возможности, и как бы устраиваем летом беспрерывный конвейер. Соревнования начинаются с 15 мая", – рассказал Тужба.Подробности беседы в аудиофайле выше.

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