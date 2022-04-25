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В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы
В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы
Взрывы произошли около 18:00 в понедельник 25 апреля. 25.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-25T19:15+0300
2022-04-25T19:15+0300
2022-04-25T19:18+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Серия взрывов произошла в понедельник в столице Приднестровья - Тирасполе, в здании министерства госбезопасности передает Sputnik Молдова.Со слов очевидцев сообщается о нескольких мощных хлопках. Движение возле здания МГБ перекрыли, в соседних зданиях выбило стекла. На место прибыли машины милиции, скорой помощи, пожарные и спасатели.На дороге неподалеку от здания министерства обнаружили предметы, похожие на тубусы от противотанкового гранатомета. Говорится также и о найденном снаряде.Официальных данных о происшествии пока не нет.
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в мире, новости, приднестровская молдавская республика, взрывы
В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы
19:15 25.04.2022 (обновлено: 19:18 25.04.2022)
Взрывы произошли около 18:00 в понедельник 25 апреля.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Серия взрывов произошла в понедельник в столице Приднестровья - Тирасполе, в здании министерства госбезопасности передает
Sputnik Молдова.
Со слов очевидцев сообщается о нескольких мощных хлопках. Движение возле здания МГБ перекрыли, в соседних зданиях выбило стекла. На место прибыли машины милиции, скорой помощи, пожарные и спасатели.
На дороге неподалеку от здания министерства обнаружили предметы, похожие на тубусы от противотанкового гранатомета. Говорится также и о найденном снаряде.
Официальных данных о происшествии пока не нет.