https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/v-zdanii-ministerstva-gosbezopasnosti-pridnestrovya-progremeli-vzryvy-1038809609.html

В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы

В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы

Взрывы произошли около 18:00 в понедельник 25 апреля. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Серия взрывов произошла в понедельник в столице Приднестровья - Тирасполе, в здании министерства госбезопасности передает Sputnik Молдова.Со слов очевидцев сообщается о нескольких мощных хлопках. Движение возле здания МГБ перекрыли, в соседних зданиях выбило стекла. На место прибыли машины милиции, скорой помощи, пожарные и спасатели.На дороге неподалеку от здания министерства обнаружили предметы, похожие на тубусы от противотанкового гранатомета. Говорится также и о найденном снаряде.Официальных данных о происшествии пока не нет.

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в мире, новости, приднестровская молдавская республика, взрывы