https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/zhenevskie-diskussii-po-zakavkazyu-postavleny-na-pauzu-zayavili-v-mid-rossii-1038807840.html

Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу, заявили в МИД России

Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу, заявили в МИД России

Новый раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье должен был пройти 29-30 марта. 25.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-25T16:18+0300

2022-04-25T16:18+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.Западные "партнеры" фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа, подчеркнул дипломат, добавив, что недружественные и политизированные шаги могут привести к возникновению неопределенности в регионе."Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это – один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", – отметил Гончар.Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Дискуссии являются также одной из площадок диалога России и Грузии, между которыми не существует дипломатических отношений.Обсуждение повестки дня Женевских дискуссий ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Основная цель Абхазии в рамках Женевского формата - принятие совместного документа, закрепляющего международные гарантии неприменения силы со стороны Грузии. Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года.

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