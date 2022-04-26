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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Последняя рабочая поездка абхазского президента в Москву состоялась в марте 2022 года. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T13:14+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики.Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в марте этого года, в его рамках Аслан Бжания обсудил с российскими чиновниками ряд важных вопросов, в том вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики.

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