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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Последняя рабочая поездка абхазского президента в Москву состоялась в марте 2022 года. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T13:14+0300
2022-04-26T13:14+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы республики.Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в марте этого года, в его рамках Аслан Бжания обсудил с российскими чиновниками ряд важных вопросов, в том вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики.
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аслан бжания, новости, абхазия
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
13:14 26.04.2022 (обновлено: 14:11 26.04.2022)
Последняя рабочая поездка абхазского президента в Москву состоялась в марте 2022 года.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы республики.
"В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в российской столице", – говорится в сообщении.
Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в марте этого года, в его рамках Аслан Бжания обсудил с российскими чиновниками ряд важных вопросов, в том вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики.