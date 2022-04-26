https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/chetyre-novykh-sluchaya-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-za-sutki-1038830558.html

Четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 85 человек. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T21:49+0300

2022-04-26T21:49+0300

2022-04-26T21:49+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

новости

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. У четырех жителей Абхазии тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 3 пациента. Также Минздрав Абхазии заявил, что с 26 апреля оперативные данные по распространению коронавирусной инфекции будут публиковаться по воскресеньям.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53608 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52922 человека.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости