https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/chetyre-novykh-sluchaya-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-za-sutki-1038830558.html
Четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 85 человек. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T21:49+0300
2022-04-26T21:49+0300
2022-04-26T21:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
новости
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. У четырех жителей Абхазии тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 3 пациента. Также Минздрав Абхазии заявил, что с 26 апреля оперативные данные по распространению коронавирусной инфекции будут публиковаться по воскресеньям.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53608 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52922 человека.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, новости
Четыре новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки
Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 85 человек.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. У четырех жителей Абхазии тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 3 пациента.
Также Минздрав Абхазии заявил, что с 26 апреля оперативные данные по распространению коронавирусной инфекции будут публиковаться по воскресеньям.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53608 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52922 человека.